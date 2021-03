La coalizione “Il coraggio di cambiare” per Marco Crocicchi Sindaco rilancia la campagna di ascolto e partecipazione dei cittadini.

Dalla prossima settimana riprenderanno gli appuntamenti tematici per produrre un programma politico che stimoli e impegni la prossima amministrazione per una nuova visione di Bracciano.

L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo non ci permette di incontrarci di persona, ma la nostra attività non si ferma, per questo le riunioni si svolgeranno tramite le piattaforme digitali.

Ti chiediamo di partecipare portando la forza delle tue idee e della tua esperienza.

I tavoli tematici si riuniranno secondo il seguente calendario:

Martedì 23 marzo ore 21 : Il Futuro di Bracciano (Giovani, Scuola e Sport)

: Il Futuro di Bracciano (Giovani, Scuola e Sport) Giovedì 25 marzo ore 21 : Vivere a Bracciano (Cultura, Turismo e Economia Territoriale, Agricoltura),

: Vivere a Bracciano (Cultura, Turismo e Economia Territoriale, Agricoltura), Martedì 30 marzo ore 21 : Governance e Democrazia partecipata.

: Governance e Democrazia partecipata. Giovedì 1 aprile ore 21 : Bracciano e il suo territorio (Ambiente, Mobilità sostenibile, Beni Comuni e Pianificazione)

: Bracciano e il suo territorio (Ambiente, Mobilità sostenibile, Beni Comuni e Pianificazione) Martedì 6 aprile ore 21: Nessuno rimanga indietro (Politiche sociali, welfare territoriale e Sanità),

Partecipare è semplice:

compila la scheda di adesione sul nostro sito seguendo questo link https://www.bracciano2021.it/partecipazione-tavoli-tematici a ridosso dell’evento ti sarà inviato, per email e whatsapp, un avviso con le istruzioni per partecipare e il link da seguire per attivare la piattaforma digitale.

Ti aspettiamo.

coalizione “Il coraggio di cambiare” per Marco Crocicchi Sindaco