Orban e Salvini stanno lavorando a una nuova destra europea?

Lo ha annunciato il premier ungherese. Il leader della Lega: “Ne parleremo più avanti, La mia urgenza sono i vaccini, la salute e i rimborsi per gli italiani”

Il premier ungherese ultranazionalista Viktor Orban ha annunciato che sta trattando con il leader della Lega, Matteo Salvini, e il capo del governo polacco, Mateusz Morawiecki, la creazione di una nuova destra europea dopo che il suo Fidesz si è ufficialmente separato, ieri, dal Partito popolare europeo (Ppe). “Sono in contatto con il primo ministro polacco e con Salvini”, ha detto in un’intervista alla radio pubblica Kossuth. “Ne parleremo più avanti. La mia urgenza sono i vaccini, la salute e i rimborsi per gli italiani. Non altro”, ha replicato il leader della Lega, rispondendo così alla domanda di un giornalista.

(Agi)