Milano-Sanremo 2021, 20 Marzo: percorso, orari tv e favoriti

Torna a marzo la Classicissima con un percorso leggermente diverso, salta il Turchino per una frana, dentro il Giovo, ma il finale è quello di sempre

Primo grande appuntamento con le Classiche di primavera: la data del 20 marzo è cherchiata in rosso, con la Milano-Sanremo 2021, che dopo l’anomala stagione 2020 torna nella sua abituale collocazione.

Sono 299 chilometri fino alla costa ligure, con una leggera deviazione al percorso a causa di una frana che ha reso impossibile il passaggio su Turchino. Resta il solito finale con il Poggio trampolino di lancio per gli ultimi attacchi.

Percorso

Dei 299 chilometri totali, i primi 100 e gli ultimi 112 sono quelli tradizionali del classico percorso della Milano-Sanremo. Si parte nelle terre di Coppi e Girardengo poi, dopo Novi Ligure – i primi 100 chilometri sono pianeggianti – si procede alla deviazione per affrontare il Colle del Giovo al posto del Turchino, ma le due salite sono simili: quasi 6 chilometri con pendenze medie facili del 2.7% e massime dell’8%. Non deciderà la corsa. Si rientra poi sull’Aurelia per il finale di corsa, che è quello solito tra le province di Savona e Imperia. Dopo il Giovo ci sono 50 chilometri pianeggianti fino ad Alassio, da qui inizia la sequenza di Capo Mele, Capo Cervo e Capo Berta, per finire con Cipressa e Poggio. La Cipressa misura 5.6 chilometri con pendenze medie del 4%, il Poggio, vetta a 6 dal traguardo, è lungo 3.7 chilometri con medie del 3.7% e massime dell’8%. Chi vorrà evitare un arrivo in volata dovrà partire lì.

L’altimetria della Milano-Sanremo 2021

Favoriti

Come sempre la Sanremo si presta a diversi finali, possono infatti vincere i velocisti su un arrivo in volata, oppure i finisseur con un attacco sul Poggio. Nel primo caso occhio al grande lotto di sprinter iscritti alla corsa, partendo da Van Aert, passando per Sagan e Ackermann, Viviani e Demare, Bouhanni e Kristoff. Per gli italiani attenzione a Nizzolo, Bonifazio e Colbrelli. Ovviamente non si possono escludere i corridori da classiche, per cui Van der Poel e Alaphilippe di nuovo a duello dopo le Strade Bianche, oppure Kwiatowski o Gilbert, che non ha mai vinto la Sanremo. In casa Italia ci potrebbero provare Bettiol e Nibali. In gara ci sarà anche Filippo Ganna.

Orari tv

Si corre sabato 20 marzo, con diretta a pagamento su Eurosport 1, canale 201 di Sky, a partire dalle 12.45, e in streaming su Eurosport Player e Dazn. Diretta in chiaro sulla tv nazionale a partire dalle 14 su Rai Due, in streaming su Raiplay.it

(Quotidiano.net)