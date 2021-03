L’ONU chiede la messa al bando totale dei Pfas.

Il gruppo di esperti ONU del Comitato di revisione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti chiede la messa al bando totale degli acidi perfluoroacrilici PFAS (PFOA, PFOS, C6O4):

le diffusissime sostanze chimiche alla base Teflon delle padelle antiaderenti, indumenti impermeabili, imballaggi, tappeti, schiume antincendio ecc, veleni nelle falde e negli acquedotti, veleni presenti nel sangue dei lavoratori e dei cittadini e collegati a una gravissima serie di rischi per la salute tra cui cancro, malattie del sistema immunitario e problemi di sviluppo nei feti ecc. I PFAS sono al centro del più grande scandalo di contaminazione dell’acqua potabile del secolo, scoppiato dagli Stati Uniti all’Australia all’Italia: in Italia dal 2008 per la Solvay di Spinetta Marengo e dal 2013 per la Miteni di Trissino; i processi sono in corso ad Alessandria e Vicenza.

(Rete ambientalista)