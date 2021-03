Lazio, inchiesta rifiuti. Per Flaminia Tosini lunedì 22 marzo l’interrogatorio davanti al gip

Assistita dall’avvocato Marco Valerio Mazzatosta, Flaminia Tosini comparira lunedì mattina, 22 marzo, davanti al gip di Roma, Annalisa Marzano, per l’interrogatorio di garanzia.

Da parte del legale nessuna anticipazione sulla stategia difensiva che sarà adottata, ovvero sulla possibilità dell’indagata di avvalersi della facoltà di non rispondere, in attesa di conoscere tutte le carte dell’indagine, o di chiarire subito il più possibile i contorni delle vicende sulle quali sono stati formulati i capi di imputazione dai pubblici ministeri, Paolo Aiello e Nunzia D’Elia.

Arrestata insieme all’imprenditore Valter Lozza con le accuse di concussione, corruzione e turbata libertà di procedimento di scelta del contraente, la dirigente regionale del settore ambiente (al momento sospesa), in questa prima fase sarà chiamata a fornire spiegazioni sull’iter adottato per l’individuazione dei terreni di Monte Carnevale quali sito per la nuova discarica di Roma.

Gli inquirenti al riguardo, sulla base delle intercettazioni, sono convinti che la vice sindaca di Vetralla (attualmente sospesa anche da questo incarico su istanza prefettizia) abbia messo in atto tutta una serie di accorgimenti burocratici, uniti a indebite pressioni sull’imprenditore originariamente titolare dell’area (Daniele Piacentini), per far in modo che il business derivante dall’apertura della discarica finisse nelle mani di Lozza, effettivamente diventato poi proprietario dei terreni di Monte Carnevale, con il quale avrebbe intrattenuto una relazione sentimentale, documentata dai costosi regali che le faceva. Addirittura, ipotizza la Procura, la Tosini era diventata o si sentiva una sorta di socia occulta della società Ngr di proprietà dell’imprenditore-amante.

Secondo alcune indiscrezioni, quanto finora emerso nelle 105 pagine che costituiscono l’ordinanza di custodia cautelare notificata a Tosini e Lozza, non sarebbe che la punta di un iceberg di proporzioni giganti all’interno del quale troverebbero spazio, oltre ai rifiuti, anche altre partite legate al delicato settore ambiente della Regione: dal fotovoltaico all’eolico, fino alla geotermia. In questo quadro, sarebbe stata svelata dagli inquirenti una fitta rete di rapporti e relazioni di natura imprenditoriale e politica, con al centro la figura della dirigente, che, per quanto riguarda la provincia di Viterbo, oltre a personaggi di spicco del Pd, coinvolgerebbe anche figure di primo piano del centrodestra.

Nel frattempo, la gestione dei rifiuti nel Lazio viene seguita attentamente anche dall’Unione europea, secondo la quale potrebbero essere state eluse le direttive della Corte di giustizia sulle corrette procedure da seguire per non pregiudicare l’ambiente quando ci si trova di fronte alle discariche.

In una nota della Commissione, pubblicata dall’agenzia Dire, si legge:

“La Corte di giustizia dell’Unione europea – ha sistematicamente sottolineato che l’obiettivo delle direttive non può essere eluso mediante la suddivisione dei progetti. Inoltre, la mancata presa in considerazione dell’effetto cumulativo di più progetti non deve comportare che essi sfuggano tutti all’obbligo di valutazione quando, considerati nel loro insieme, possono avere un impatto ambientale significativo. Pertanto, se più progetti di discariche nella stessa area potrebbero avere nel loro insieme effetti significativi sull’ambiente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1 della direttiva Via, il loro impatto dovrebbe essere valutato nel suo insieme, tenendo conto degli effetti cumulativi che esse potrebbero avere”.

Di fatto, nel caso di Monte Carnevale, e non solo, gli uffici della Regione avrebbero dovuto svolgere una valutazione di impatto ambientale sul progetto di tutta la discarica e non andare per stralci, come invece è stato fatto, evitando in questo modo di assoggettare a giudizio di compatibilità ambientale la prima parte dell’impianto. “Alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, la Commissione – si legge nella comunicazione pubblicata da Dire – intende seguire con attenzione gli sviluppi nel Lazio, nell’ambito della più ampia indagine in corso relativa all’esistenza nella regione di un sistema integrato e adeguato di gestione dei rifiuti”.

