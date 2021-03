Corsa al Campidoglio, Calenda: “Passo indietro? Mi dispiacerebbe”

Il leader di Azione: “Da ottobre lavoro su Roma, sui suoi problemi e sulle soluzioni, nel frattempo dicono ‘è pronto Tizio’ e poi non è vero. Al momento in campo ci siamo io e Raggi”

“Intanto nessun altro si è detto disponibile a candidarsi, da ottobre lavoro su Roma, sui suoi problemi e sulle soluzioni, nel frattempo dicono ‘è pronto Tizio’ e poi non è vero. Al momento in campo ci siamo io e Raggi. Io pronto a discutere con tutti. Con Letta ci siamo detti di non fare strappi, però io da 6 mesi lavoro su Roma, e prendere questo lavoro e buttarlo mi fa un po’ dispiacere”.

Lo ha detto Carlo Calenda, intervistato a “Oggi è un altro giorno” su Rai 1, rispondendo alla domanda se sia disponibile a ritirare la propria candidatura a sindaco di Roma, in favore di un candidato comune con il Pd.

(La Repubblica)