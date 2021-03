Acqua: dalla sorgente dei problemi alle proposte dei Territori! DOMENICA DALLE ORE 17:30 evento Facebook

Questa giornata mondiale dell’acqua arriva in un momento in cui la Pandemia ha messo in luce tutti i limiti del nostro modello di sviluppo e di gestione dei beni comuni.

Nonostante questo continuano progetti di sfruttamento dei territori in tutto il Lazio: dalle risorse Idriche, al patrimonio Forestale.

In questo quadro tante vertenze si muovono, per affermare diritti fondamentali, come la garanzia del servizio idrico, e per proteggere le risorse naturali, costruendo soluzioni.

LINK ALL’EVENTO:

PROGRAMMA:

– Introduzione a cura di @CoordRomanoAcquaPubb e @Baliadalcollar

– la voce di alcuni esperti

con:

Sara Taviani -Idrogeologa

Andrea Bollati – Geologo

Alessandro Piazzi – Biologo

– La voce dei territori

con:

@ Postribu

@ blocchiprecarimetropolitani

@ FarfaSorGente

@ conflittisabina

@ noncelabeviamo

@ Comitato Acqua Pubblica Lago di Bracciano

@ acquabene.valleaniene

– Che fare?

Discussione aperta