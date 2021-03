Teresa Zotta: bandiere issate a mezz’asta nelle nostre sedi istituzionali per celebrare le vittime della pandemia

“In linea con le disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri abbiamo disposto le bandiere issate a mezz’asta nelle nostre sedi istituzionali per celebrare le vittime della pandemia. Ci stringiamo al dolore famiglie colpite dal Covid, al mondo economico che ha subito danni ingenti a tutti coloro che hanno lavorato per salvare vite umane.

Le nostre Istituzioni continueranno a lavorare affichè si possa uscire presto da questo disagio sociale continuando ad essere al fianco dei cittadini che amministriamo”.

Teresa Zotta, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale.