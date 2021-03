Incontro con Sindaci e Lions: il nostro territorio, fra crisi covid e rinascita

Oggi, 18 marzo, L’agone ha organizzato un incontro con Teresa Pasquali Sindaca di Vejano, Bruno Bruni Sindaco di Manziana, Alessandro Bettarelli Sindaco di Canale Monterano, Emanuele Rallo Sindaco di Oriolo, ed il Gen. Bruno Riscaldati dei Lions.

E’ stata una tappa del nostro percorso sui “Paesi Accoglienti”, iniziativa volta ad accrescere ed analizzare le prospettive di sinergie nel nostro territorio fra le Amministrazioni comunali, Istituzioni, associazioni; purtroppo non possiamo non affrontare questo importantissimo tema avendo come primo riferimento la terribile crisi epidemica.

Abbiamo chiesto ai partecipanti di affrontare alcuni punti:

Aggiornamenti sulla situazione sanitaria della Regione Lazio ed in particolar modo del quadrante di “Roma Nord XIV-XV Municipio-Cesano-Osteria Nuova-Anguillara Sabazia-Trevignano Romano-Bracciano-Manziana-Canale Monterano-Oriolo Romano-Vejano: numero dei pazienti, evoluzione dell’epidemia interna all’Organizzazione e attività in corso; organizzazione e connessione tra le varie organizzazioni: sanitarie, organi di controllo, volontariato;

Nel contingente i Comuni sono autosufficienti? Oppure necessitano di nuove forze? La Città Metropolitana supporta i Comuni? E la Regione?

Come state organizzando la Fase 3? E su quali basi e ipotesi di lavoro?

Augurandoci che la fine della crisi, almeno della fase cruciale, arrivi al più presto (vaccini): come pensa/te si possa correggere o migliorare la situazione attuale? E con quali politiche per il lavoro?

Su cosa pensate si debba puntare: Scuola, Turismo, Agroalimentare, Ambiente (paesaggio-centri storici- ecc.), beni comuni…)?;

Ritenete utile/indispensabile presentare programmi comuni, sia in campagna elettorale (chi va alle elezioni) chi no, anche considerando che con il recovery fund potranno arrivare cospicui finanziamenti: arriveranno solo se ci saranno progetti di comprensorio

Contratto di lago: ci credete nel contratto di lago? Come lo intendete? come pensate di superare l’inezia relativa a precedenti analoghe iniziative, tipo agenda21 e contratto dei sindaci?

Il Gen. Bruno Riscaldati, inoltre, ha tenuto una relazione sul Protocollo d’Intesa stipulato tra il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e il Multidistretto italiano 108 Italy ed inviato alle Regioni nonche’ all’ANCI ( art. 6 Prot.): in qualità di Responsabile del Comitato Programma Lions ALERT TEAM per il Distretto 108 L (uno dei 17 italiani, che comprende le Regioni Lazio, Umbria e Sardegna) ha dato indicazioni su come dare attuazione al Protocollo nell’ambito delle suddette tre Regioni.

VIDEOREGISTRAZIONE DELL’INCONTRO