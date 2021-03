CITTA’ METROPOLITANA ROMA, CENTRO FORMAZIONE FIUMICINO, “SUPPORTO MASSIMO AI CENTRI DI FORMAZIONE”

“Continueremo a sostenere i centri di Formazione di Roma e provincia attraverso gli strumenti e le competenze che l’Ente metropolitano può attuare. L’incontro con l’Assessore del Comune di Fiumicino si è reso necessario per sciogliere alcuni nodi che erano in sospeso. La piena collaborazione con i Comuni metropolitani ci consentirà di rafforzare, anche attraverso la nostra piattaforma “Accade Scuola”, l’offerta formativa per i ragazzi che frequentano i Centri ed agevolare il compito dei formatori in questo periodo difficile di pandemia. Con Anna Maria Anselmi, Assessore alla Formazione del Comune di Fiumicino, continueremo a lavorare per garantire il massimo risultato nella gestione del Centro Professionale di Fiumicino”.

Teresa Zotta, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma