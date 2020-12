Pochi minuti fa sul nostro territorio si è abbattuta una tromba d’aria.

Il forte vento ha causato la caduta di alcuni alberi e il distaccamento di cornicioni dalle abitazioni.

Ci sono stati danni alle automobili in sosta, ma fortunatamente ad ora non ci sono segnalazioni di persone ferite. In ogni caso è fondamentale la prudenza.

Vi raccomando pertanto di NON USCIRE se non per motivi indifferibili e a NON SOSTARE sotto alberi o palazzi.

Continuerò ad aggiornarvi nelle prossime ore.

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile è già sul posto con uomini e mezzi e la Polizia Locale sta effettuando ulteriori verifiche.

Prestate la massima attenzione,

Alessio Pascucci