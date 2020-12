Comunicato dio Alessio Pascucci

Buongiorno e buona domenica a tutti.

In tanti mi state chiedendo cosa si può fare in questi giorni e cosa no. Proverò a riassumerlo in questo messaggio.

Oggi (27 dicembre) e in tutti gli altri GIORNI ROSSI (31 dicembre, 1, 2, 3, 5 ,6 gennaio) è possibile spostarsi in qualsiasi Comune del Lazio, purché si vada in una singola abitazione privata (che siano parenti o meno è irrilevante), muovendosi in macchina e con un massimo di due persone a bordo (compreso il conducente). Nella casa in cui si va, ci possono essere SOLTANTO i componenti del nucleo familiare e al massimo altre due persone esterne.

Nel calcolo delle persone (sia negli spostamenti, sia nella casa) non contano i minori di 14 anni o le persone che hanno disabilità.

Ogni singolo giorno è possibile andare in una sola casa e gli spostamenti sono consentiti dalle 5 di mattina alle 22 di sera.

Nei GIORNI ARANCIONI (28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio) valgono le stesse identiche regole: un solo spostamento al giorno, verso una abitazione privata, in qualsiasi Comune del Lazio.

In aggiunta però sono consentiti anche gli spostamenti all’interno DEL PROPRIO COMUNE. Restando nel proprio Comune, soltanto nei giorni arancioni, ci si può spostare dove si vuole, in quanti si vuole, anche più volte al giorno.

⭕ RIASSUMENDO:⭕

– GIORNI ROSSI: un solo spostamento al giorno in qualsiasi Comune del Lazio

– GIORNI ARANCIONI: spostamenti consentiti all’interno del proprio Comune + uno spostamento al giorno verso qualsiasi altro Comune del Lazio.

In tutti gli spostamenti, sia nei giorni ROSSI sia nei giorni ARANCIONI, è consigliabile portare con sé l’AUTOCERTIFICAZIONE.

Buona giornata,

Alessio Pascucci