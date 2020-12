Si è recata in ospedale per partorire, ma poi non ha voluto riconoscere il figlio. Una donna ha abbandonato il suo bambino nel reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Frangipane di Ariano Irpino, che pure le aveva messo a disposizione un supporto psicologico perché riflettesse sulla sua scelta. La decisione non è cambiata e il piccolo, come da procedura, è entrato nelle liste per l’affido. La notizia del bimbo nato nella notte di Natale e lasciato al suo destino ha fatto il giro dell’ospedale e poi della città e subito è scattata una gara di solidarietà: ha già una nuova famiglia, una coppia senza figli, che è corsa subito in ospedale per andare a prenderlo nel nido e portarlo a casa dopo aver sbrigato le formalità per l’affido.