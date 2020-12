La California è diventata il primo stato a registrare 2 milioni di casi confermati di coronavirus, raggiungendo il traguardo alla vigilia di Natale. L’Irlanda conferma la presenza della variante inglese

L’Europa ha superato la soglia dei 25 milioni di casi di coronavirus. È quanto sostenuto dall’Afp che tiene un conteggio di contagi e morti per Covid. Il continente europeo con i suoi 52 Paesi è l’area più colpita dall’epidemia, seguita da Usa e Canada (quasi 20 milioni di contagi complessivi), America Latina e Caraibi (poco più di 15 mln) e infine Asia.

Usa, test per i passeggeri in arrivo dal Regno Unito

Gli Stati Uniti richiederanno un test negativo al Covid-19, entro le 72 ore dalla partenza, a tutti i passeggeri in arrivo dal Regno Unito, a partire da lunedì. Lo ha reso noto il Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), in un comunicato, che arriva sullo sfondo dei crescenti timori per la diffusione della nuova variante inglese del coronavirus, risultata più contagiosa. La decisione rappresenta una svolta rispetto alla posizione finora tenuta dall’amministrazione Trump, che solo martedì scorso aveva detto alle compagnie aeree di non voler richiedere tampone negativo per gli arrivi dalla Gran Bretagna. Il provvedimento dovrebbe essere firmato oggi, secondo i media americani, ed entrare in vigore lunedì.

La California supera 2 milioni i contagi

La California è diventata il primo stato a registrare 2 milioni di casi confermati di coronavirus, raggiungendo il traguardo alla vigilia di Natale: gli ospedali sono stati inondati dalla più grande quantità di casi dall’inizio della pandemia. Un conteggio della Johns Hopkins University ha mostrato che lo stato più popoloso della nazione ha registrato 2.010.157 infezioni da gennaio. Almeno 23.635 persone sono morte a causa del virus.

In Germania record di casi

La Germania ha registrato piùdi 25mila nuovi casi di Covid in 24 ore. I morti sono stati 412 e portano il totale a 29.182.

Russia, quasi 3 milioni di contagi

La Russia ha rilevato quasi 30mila casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore. Lo hanno riferito le autorità sanitarie del Paese, aggiungendo anche 563 nuovi decessi al bollettino.

In Messico quasi 900 vittime in 24 ore

Il ministero della salute messicano giovedì ha riportato 12.485 nuovi casi confermati di infezione da coronavirus e 861 decessi aggiuntivi, portando il totale nel paese a 1.362.564 casi e 121.172 morti. Il governo ha affermato che il numero reale di persone infette è probabilmente significativamente più alto dei casi confermati)

Vaccino Iran, gli Usa sbloccano transazioni per acquisto

L’Iran ha ottenuto la necessaria approvazione degli Usa per le transazioni legate all’acquisto dei vaccini contro il Covid-19 dall’estero, sbloccando la pericolosa impasse in cui si era trovata la Repubblica islamica, il Paese del Medio Oriente più colpito dalla pandemia. Il governatore della Banca centrale iraniana, Abdul Nasser Hemmati, ha riferito che l’Office of Foreign Assets Control del dipartimento del Tesoro Usa ha approvato il trasferimento di fondi a una banca svizzera per pagare i vaccini. “Hanno accettato sotto la pressione dell’opinione pubblica mondiale”, ha dichiarato il governatore Hemmati parlando alla tv di Stato. Le sanzioni americane contro il settore bancario iraniano impongono la valutazione dell’Office of Foreign Assets Control per approvare le transazioni. Hemmati ha ricordato che l’Iran pagherà quasi 244 milioni di dollari per l’importazione iniziale di 16,8 milioni di dosi di vaccino dal programma Covax dell’Oms, istituito per garantire equo accesso ai sieri.

Sudafrica respinge accuse su variante più pericolosa

Il ministro della Sanità sudafricano ha respinto l’idea che la nuova variante di coranavirus che il Regno Unito ha collegato al suo Paese sia più pericolosa di quella cosiddetta ‘inglese’. “Al momento”, ha dichiarato in un comunicato il ministro Zwelini Mkhize, “non vi sono prove che la variante 501.V2 sia più contagiosa di quella del Regno Unito, come suggerito dal ministro della Sanità britannico”. “Non ci sono neppure prove”, ha aggiunto, “che provochi una malattia più grave o maggiore mortalità di qualsiasi altra variante sequenziata nel mondo”.

Giappone, confermati i primi casi di variante inglese

Il ministero della Salute giapponese ha confermato 5 casi della variante inglese del Covid-19 tra un gruppo di passeggeri provenienti dalla Gran Bretagna. Le infezioni sono state segnalate all’aeroporto di Haneda a Tokyo, e a quello del Kansai a Osaka. Si tratta di quattro uomini e una donna, tutti sotto i 70 anni di età, che si trovano attualmente in isolamento. E’ la prima volta che si registrano casi in Giappone del ceppo considerato ad alta contagiosità, e adesso le autorità sanitarie nipponiche sono al lavoro per tracciare i movimenti dei cinque individui risultati positivi, risalendo ai contatti che hanno intrattenuto prima dell’esito del test. Da ieri il governo di Tokyo ha imposto il divieto di ingresso nel Paese ai turisti stranieri sui voli provenienti dal Regno Unito per motivi di lavoro o ragioni di studio. I cittadini inglesi in possesso di permesso di soggiorno in Giappone potranno comunque fare ritorno, al pari dei cittadini giapponesi, sottoponendosi a un tampone entro le 72 ore prima della partenza del volo.

