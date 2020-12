Tante le proposte per affrontare le Feste in lockdown: il cartoon sulla nascita di Gesù, il concerto da Assisi, il musical “Pinocchio” e il classico “Piccole donne”

Con l’Italia in lockdown totale in questi giorni festivi, si ripropone la questione di come trascorrere il tempo libero in casa. Molte sono le offerte per grandi e piccini durante le festività. Qui di seguito alcuni consigli per tutta la famiglia, dalla serie Tv al libro, da uno spettacolo teatrale a una mostra (tutto virtuale, ovviamente).

Giovedì 24 dicembre

Da regalare: Doni di Natale della Contessa Lara e di Luigi Milani (Graphe)

Indecisi sui regali dell’ultimo minuto? Può venire in soccorso questo piccolo libro che riunisce due fiabe natalizie: la prima, ripescata dallo scrigno della letteratura italiana del trardo Ottocento, porta la firma della Contessa Lara (pseudonimo di Evelina Cattermole), autrice all’epoca popolarissima; la seconda è invece una parabola nostra contemporanea, giocata sul filo delle email.

Un museo: Un Canto di Natale per il Bagatti Valsecchi (www.museobagattivalsecchi.org)

Uno dei più amati musei milanesi, da sempre meta di visite per tutta la famiglia, ha trovato il modo per aprire idealmente le sue porte anche in questi giorni di emergenza. Da oggi è infatti disponibile gratuitamente online una versione del celebre Canto di Natale di Charles Dickens interamente ambientata nelle sale del Bagatti Valsecchi. L’inziativa è realizzata dalla Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte in collaborazione con la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi e l’Associazione Noema.

Ore 16 – Uno spettacolo: Arturo Brachetti – Che viaggio il teatro! (www.centrosantachiara.it)

Il Centro Servizi Culturali S.Chiara presenta in esclusiva dal Teatro Sociale di Trento la nuova creazione di Artur Brachetti. L’artista teatrale italiano più conosciuto al mondo ci guiderà alla scoperta del palcoscenico e dei luoghi dello spettacolo. Previa prenotazione sul sito del Centro Santa Chiara, sezione Teatro virtuale,si potrà assistere gratuitamente ai diversi spettacoli in onda in vari orari dal 24 al 28 dicembre)

Ore 17.05 – Tv dei ragazzi: Zecchino d’Oro (Rai 1)

Lo Zecchino d’Oro è pronto a scaldare questo Natale con due appuntamenti speciali in onda su Rai 1 la Vigilia e la mattina di Natale con il Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni. La Viglia di Natale ale 17.05 L’attesa , un pomeriggio di emozioni e di musica condotto da Cristina d’Avena e Paolo Belli, ospite il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. La mattina di Natale alle 9.35 il Piccolo Coro intonerà le più belle melodie natalizie accompagnato da Edoardo Bennato.

Ore 21.30 – Un film per famiglie: Heidi (Rai 1)

Film svizzero del 2015 per famiglie diretto da Alain Gsponer con Bruno Ganz dal romanzo di Johanna Spyri. Heidi, la simpatica Anuk Steffen, è una bambina allegra e vivace che vive insieme al nonno sui monti della Svizzera, finché la zia non decide di potarla a Francoforte nella casa dei Sasemann dove conosce Clara…

Ore 21.20 – Un concerto: Concerto di Natale in Vaticano (Canale 5)

Classico appuntamento con il Concerto di Natale in Vaticano condotto da Federica Panicucci. Fra gli artisti che si esibiranno Emma Marrone ed Elisa.

Venerdì 25 dicembre

Da regalarsi: Il verso giusto di Luca Serianni (Laterza)

Potete metterlo sotto l’albero da soli, vedrete che tutta la famiglia sarà contenta. Luca Serianni, uno dei nostri linguisti più apprezzati e competenti, ha selezionato cento poesie italiane, in un arco di tempo che va dal Duecento della Scuola Siciliana fino ai giorni nostri. C’è materia per una tombola diversa da tutte le altre: a ogni numero corrisponde una poesia, a ogni poesia una scoperta o – grazie al commento di Serianni – una riscoperta.

Un viaggio nel tempo: Il Natale a Roma di Otello Martelli (www.archivioluce.com)

In occasione delle festività natalizie l’Istituto Luce rende disponibile sul suo sito e sul canale YouTube questo raro filmato del 1933, restaurato di recente. Noto come direttore della fotografia di registi come De Sica, Rossellini e il Fellini degli esordi, Martelli cattura le immagini di un’Italia semplice e disposta allo stupore, in apparenza così lontana e nella sostanza così vicina alla nostra. Un viaggio indietro nel tempo, appunto, che è anche un segno di speranza.

Ore 12.30 – Un concerto: Concerto di Natale da Assisi (Rai 1)

Dalla Basilica superiore di San Francesco ad Assisi vedrà protagonista l’orchestra del Teatro Calo Felice di genova, diretta dal maestro Steven Mercurio. Ospiti Andrea Bocelli, Anastasaiya Petrishak al violino e il soprano Clara Barbier Serrano.

Ore 21.40 – Un cartoon: Gli eroi del Natale (Rai 1)

Film di animazione in prima tv assoluta sulla nascita di Gesù vista dai simpatici animali che accompagnano la Sacra Famiglia (regia di Timothy Reckart). Un coraggioso asinello di nome Bo aspira ad una via al di là della quotidianità nel mulino del suo villaggio. Inseguendo una stella in compagnia di alcuni amici la bestiola diventa tr i protagonisti del Natale.

Sabato 26 dicembre

Una mostra: Fiori dipinti del Seicento napoletano (www.palazzopretorio.prato.it)

C’è tempo fino al 31 gennaio per visitare la mostra virtuale allestita a margine dell’esposizione Dopo Caravaggio, nella quale confluiscono opere della collezione pratese di Palazzo Pretorio e della Fondazione De Vito di Napoli. Si tratta di un gruppo di nature morte, genere pittorico molto diffuso nel XVII secolo e qui preso a esempio di un comune sentimento pittorico declinato di volta in volta con stile e personalità differenti.

Ore 10 – Un concerto: Concerto di Santo Stefano (Rai 2)

In diretta dal Teatro Rossini di Pesaro, concerto con l’Orchestra Sinfonica Rossini diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Si esibiranno molti ospiti fra cui Dodi Battaglia, Ron, Pago, Fioretta Mari, Enzo Avitabile, Giò Di Tonno, Fabio Armiliato.

Ore 18 – Teatro ragazzi: Eventi & Racconti. Ogni passo una scoperta (mymoncalieri.it)

La città di Moncalieri propone cinque spettacoli teatrali per ragazzi in streaming, dal 26 dicembre al 7 gennaio), alla scoperta delle favole tradizionali. Si inizia sabato con I tre porcellini e domenica con Il piccolo principe, ambedue con adattamento e regia di Sandra Bertuzzi e allestimento di Federico Zuntini.

Ore 21.10 – Un musical: Pinocchio (Rai 5)

Il musical kolossal dei Pooh tratto da Collodi, grande produzione del teatro della Rancia di Saverio Marconi. Protagonista nei panni del dispettoso burattino l’indimenticabile re del musical Manuel Frattini, in uno spettacolo colorato, vivacissimo e ricco di buoni sentimenti.

Domenica 27 dicembre

Ore 16.20 – Danza sul ghiaccio: Opera on ice (Canale 5)

Il megl delle nove edizioni che si sono svolte dal 2011 al 2019 di questo grande spettacolo che coniuga la magia del pattinaggio artistico alle immortali are dell’opera lirica.

Ore 21.25 – Un film per famiglie: Cenerentola (Rai 1)

Remake con attori in carne ed ossa, diretto da Kenneth Branagh, di uno dei più amati classici Disney, a sua volta rilettura della favol di Perrault. Protagonista Lily James in una favola in cui il valore fondamentale è la bontà.

Ore 22.45 – Un film: Piccole donne (Tv2000)

Il grande classico di Louise Marie Alcott nell’indimenticabile film del 1949 diretto da Mervyn Le Roy. Un cast d’eccezione interpreta la storia di queste coraggiose quattro sorelle March del New England che si stringono intorno alla madre quando il padre è costratto a partire per la Guerra di Secessione: Elizabeth Taylor è Amy, Janeth Leigh è Meg, June Allison è Jo e Margaret O’Brien è Beth.

(Avvenire)