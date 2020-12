Natale a Merenda è il primo evento online per bambini, progettato, realizzato e girato interamente nella splendida città di Viterbo, sede dell’associazione che lo produce, Via Del Corso. L’inziativa, che rientra nell’ambito del Natale in streaming 2020, promosso dal Comune di Viterbo – Assessorato alla Cultura, al Turismo e allo Sport, sarà online il 24 e il 25 dicembre, dalle ore 17 sulla pagina Facebook Visit Viterbo del Comune di Viterbo, sui profili social ufficiali dell’evento Facebook, Instagram, e sul canale Youtube Natale a merenda.

Il programma dei due pomeriggi è interamente dedicato ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie, Natale a merenda è una grande festa per la famiglia per vivere insieme lo spirito natalizio. In questo periodo, l’evento dà l’opportunità alle famiglie di condividere momenti preziosi, sereni e in allegria con i più piccoli, ed esperienze utili, coinvolgenti e istruttive.

Un cartellone ricchissimo sia per il pomeriggio del 24, che per quello del 25 a partire dalle ore 17: fiabe, laboratori, giochi, canti e balli, per giocare insieme ai nostri figli, divertendosi e imparando cose nuove.

Protagonisti dell’evento sono professionisti dello spettacolo e dell’intrattenimento per bambini: Giancarlo Bartocci in arte Giangi e la sua Shake Animazione, che giocherà con i bambini nei panni dell’elfo amico della renna Rudolf, mentre a Donatella Tucci di Creative Food for Kids sono affidati i laboratori di cucina creativa.

Primi protagonisti del mondo incantato della renna Rudolf sono sicuramente gli stessi bambini, con laboratori di slime, origami, canti e balli, coccolati nella caratteristica e originale location del Bistrot del Teatro.

Tutti i bambini sono invitati a partecipare al concorso “Nonni, un tesoro da custodire”. I disegni, che rappresentano il momento o la cosa più bella che i bambini condividono con i nonni, per essere pubblicati sui social devono essere inviati all’indirizzo nataleamerenda@gmail.com o via whatsapp al numero 392 947 5042.

Il disegno che riceve più like vincerà un fantastico premio a sorpresa e il CD di Shake Animazione, songs for Christmas.

Il vincitore sarà comunicato il 25 dicembre sempre sui social di Natale a merenda dalla nonna influencer più famosa d’Italia, Licia Fertz e da suo nipote Emanuele Elo Usai.