Il recente Decreto Legge del governo evidenzia che la crisi sanitaria permane in tutta la sua gravità e che saremo chiamati a convivere con questo maledetto virus ancora per molto tempo.

La ASL Roma ha predisposto un documento tecnico allegato alla “Preparazione del piano di risposta all’evoluzione dell’epidemia da infezione SARS-Cov-2-Fase IX”.

Sintetizzo i punti salienti di questo documento che è parte integrante della revisione annuale del piano regionale per la gestione del sovraffollamento in Pronto Soccorso.

L’obiettivo prioritario della riorganizzazione della rete ospedaliera regionale è,oltre alla gestione delle varie fasi dell’emergenza, il mantenimento dei livelli essenziali di prevenzione e cura anche durante le fasi più critiche dell’epidemia.

Il documento illustra la strategia di preparazione della rete ospedaliera e i criteri per indicare i diversi scenari di rimodulazione della stessa rete a seconda dell’andamento epidemiologico dell’infezione virale.

A tale scopo sarà utilizzata una piattaforma” Posti letto area critica”

nella quale viene aggiornata in tempo reale la disponibilità di posti letto di Malattie infettive e delle Terapie intensive per pazienti COVID 19.

L’evoluzione dell’epidemia ha determinato la necessità di accelerare progetti e processi di riorganizzazione del sistema sanitario a partire dalla prima fase di marzo e in questi dieci mesi sono stati messi in campo nuovi strumenti organizzativi e assistenziali.

In particolare si è pensato a come fornire supporto al cittadino/paziente per mantenere il contatto con il sistema sanitario e facilitarne la comunicazione attraverso contatti telefonici sicuri e centrale di ascolto.

Un altro argomento della massima importanza riguarda la somministrazione del vaccino.

Nell’attuale fase organizzativa sono stati consegnati all’Ospedale di Bracciano e a Civitavecchia adeguati congelatori e si sta predisponendo il piano di vaccinazione che inizierà da metà gennaio 2021 e riguarderà in via prioritaria gli operatori sanitari e RSA.

La gravità dell’emergenza è tale che deve indurre anche l’amministrazione comunale a creare un nucleo di interfaccia con l’ospedale e l’ASL per acquisire in tempo reale le informazioni utili alla cittadinanza e facilitare i contatti da parte delle componenti più fragili con il sistema sanitario.

Ho scritto diversi articoli e ho evidenziato in consiglio comunale l’esigenza di costituire una snella struttura ad hoc maggioranza-opposizione per la gestione della crisi sotto il profilo sanitario ed economico ma il sindaco non ha ascoltato.

Ora speriamo che di fronte agli appelli del Presidente della Repubblica e di tutte le forze politiche nazionali e regionali ai fini della condivisione ,a tutti i livelli tra maggioranza e opposizione ,indispensabile per affrontare il perpetuarsi della crisi si possa realizzare tale obiettivo nell’interesse della nostra comunità.

Per fortuna ci fa ben sperare la notizia che mi è pervenuta poche ore fa riguardo la completa guarigione di una nostra concittadina.

La signora Carmela Sferlazzi che dopo essersi ammalata gravemente a causa del Corona virus è stata ricoverata per circa un mese in ospedale , poi dimessa e trasferita nella RSA è tornata da poco a casa.

Il fatto che ci riempie di gioia e ci induce all’ottimismo è che oggi 22 dicembre 2020 Carmela compie 90 anni.

Donato Mauro