L’azienda di cibo per cani Tails.com ha realizzato “Raise the woof” (“Alza il bau-bau”), aprendo così un nuovo genere musicale ed è la prima canzone al mondo riservata per cani, etichettata come il “reggae progettato per scodinzolare”.

Studiando le preferenze sonore di un gruppo di 25 animali, sono due minuti di suoni e rumori maggiormente apprezzati; successivamente il prodotto è stato realizzato a Londra negli Abbey Road Studios, famoso per i lavori dei Beatles.

“Alza il bau!” è disponibile gratuitamente per lo streaming su Spotify, Vimeo, Youtube e Apple Music; per i cani appassionati di vintage, c’è anche il vinile in edizione limitata a 10 sterline (poco più di 11 euro).

(di Giorgia Irimia, fonte di ricerca: Il Messaggero)