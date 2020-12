Condoglianza a Monica Cirinnà per la morte del papà; lei al lavoro per il voto di fiducia

Nel giorno del funerale di mio padre, con tutto il carico di dolore e le lacrime agli occhi, sono in Aula per votare la fiducia sul #Immigrazione.

Vergognosa bagarre in Aula, ennesima rissa violenta dei leghisti con commessi aggrediti ed un Questore in infermeria.

Chi vive e semina odio non si smentisce mai. Questa è la loro concezione di democrazia e rispetto per le più alte istituzione dello Stato.

Non capiscono che non ci fermeranno. Oggi torna l’umanità, per questo sento forte la responsabilità di esserci.

Sono certa che il mio papà sarà orgoglioso di me.

Monica Cirinnà