Auguri dall Prof.ssa Laura P. Bonelli, Dirigente Istituto Comprensivo di Oriolo Romano

….e ancora una volta gli auguri viaggiano a distanza ma non per questo sono meno sentiti e partecipati; mancano pochi giorni al Natale e ognuno sogna di poter rivedere, abbracciare e godere dello sguardo dolce del parente lontano, che non vede da mesi; godere delle ore serene trascorse insieme a raccontare e ricordare; godere del piacere di scartare il regalo sospirato; godere di stracciare a carte o a tombola l’amico che è venuto a giocare. Anche se quest’anno è vietato incontrarsi, è contingentato il numero dei parenti e degli amici, è sconsigliato stare insieme se non si è conviventi, è tutto regolato dal coprifuoco….i pensieri affettuosi possono viaggiare, possono raggiungere, possono abbracciare. Ed è per questo che, seppur con un velo di malinconia e nostalgia, gli auguri più energetici, più profondi, più sentiti sono più che mai indirizzati a tutti voi che ogni giorno, con tante perizie mediatiche, continuate a mantenere vivo il meraviglioso mondo della scuola…auguri ragazzi, auguri proff, auguri genitori, auguri staff, auguri personale ATA…..e in modo più forte di ogni anno speriamo vivamente di dire che tutto possa essere un brutto ricordo. Affrontiamo, rigenerati nello spirito, queste festività pensando che niente e nessuno potrà mai silenziare il nostro cuore. Buon Natale

Istituto Comprensivo di Oriolo Romano

Il Dirigente Scolastico

prof.ssa Laura P. Bonelli