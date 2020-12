⭕⭕ BUONI SPESA – APERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ⭕⭕

Comunicato del Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci

Si sono appena aperti oggi, lunedì 14 dicembre, alle ore 9:00, i termini per la presentazione delle domande per richiedere dei buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e servizi di prima necessità.

👉 È possibile fare richiesta utilizzando il form pubblicato sul sito www.buonispesacerveteri.it

🛑 ATTENZIONE: in fase di compilazione della domanda è necessario inserire tutti gli importi relativi alle entrate di tutti i componenti del nucleo familiare nel periodo 01/09/2020 – 30/11/2020.

Ogni buono spesa ha un valore di 25,00 Euro.

Può presentare domanda un solo componente per nucleo familiare.

⏳ Il bando si chiuderà alle ore 14:00 di venerdì 18 dicembre 2020.

✅ COSA SI PUÒ ACQUISTARE CON IL BUONO SPESA? Generi alimentari venduti al dettaglio, prodotti per l’igiene personale e per la cura della casa, bevande varie, carburante per autotrazione, farmaci, parafarmaci e prodotti medico-sanitari, combustibili per uso domestico e per riscaldamento, prodotti per la scuola (cartoleria), ricariche telefoniche.

❌ COSA NON SI PUÒ ACQUISTARE? Tutti i prodotti in vendita diversi da quelli precedentemente elencati, quali ad esempio, superalcolici, tabacchi e articoli per fumatori, gratta e vinci e lotteria di ogni genere, attrezzatura e materiale edile, abbigliamento, etc.), anche se venduti nello stesso esercizio commerciale

☎️ Per chi riscontrasse problemi nel compilare la domanda online, può chiamare i seguenti numeri: 3519029879 – 3515136927 – 3515506354.

Risponderanno da oggi fino a giovedì 17 dicembre dalle ore 09:00 alle ore 18:00 e venerdì 18 dicembre dalle ore 08:00 alle ore 14:00

BUONI SPESA: DUE INFORMAZIONI TECNICHE (prima che mi scrivete tutti e 40.000)

Se quando accedete alla pagina vi chiede la password, significa che dovete aggiornare la pagina. Se non sapete come fare, chiudete tutto e riaprite il sito dopo qualche minuto. È un problema che ha a che fare con il vostro dispositivo non con il sito che è online senza password. Se il telefono vi dà problemi, accedete con un PC. In molti state provando ad accedere al sito in questo momento e state chiamando i numeri telefonici. È ovvio che se trovate occupato o la segreteria significa che qualcuno ha chiamato prima di voi. Non c’è nessun mistero, basta aspettare e riprovare.

Vi ricordo che potete compilare la domanda da ora fino alle ore 14 di venerdì 18 dicembre. Non c’è fretta.

Sul sito trovate anche delle risposte alle domande più frequenti nella sezione FAQ. Se avete dei dubbi, leggetele.

Buona giornata,

Alessio Pascucci