Enac, sciopero dei dirigenti giovedì 17

Sarà ispido volare giovedì prossimo. Infatti è stato indetto uno sciopero dei dirigenti Enac il 17 dicembre con «possibile blocco dei voli dalle 10 alle 14» come reso noto dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile. Lo sciopero, di 4 ore è stato proclamato dal sindacato Unadis, Unione nazionale dei dirigenti dello Stato. Come previsto dalla normativa, l’Enac ha predisposto la lista dei voli da garantire, che è pubblicata nell’apposita sezione sul sito dell’Ente. L’Enac invita, pertanto, i passeggeri con voli programmati per la giornata del 17 dicembre, a «contattare la compagnia aerea di riferimento per verificare l’effettiva operatività del proprio volo». Un’astensione dal lavoro che potrebbe avere importanti ripercussioni per i viaggiatori, in una delle ultime giornate in saranno consentiti gli spostamenti del periodo natalizio.