Stati Uniti, balena avvistata a New York davanti alla Statua della Libertà

Il gruppo Gotham Whale, che si occupa di ricerche e protezione di mammiferi marini nell’area della Grande mela, l’ha riconosciuta dalle pinne dorsali emerse.

Malgrado il traffico di barche, gli animali si sono avvicinati alla costa per cercare cibo

Raffica di foto e filmati per immortalare la balena avvistata nel fiume Hudson a New York, proprio davanti alla Statua della Libertà. Sempre più spesso, il lockdown ha fatto avvicinare a coste e città animali che solitamente si tenevano ben distanti dai centri abitanti.

Lunedì una megattera è passata non lontano dall’Intrepid, deliziando i newyorkesi, ma preoccupando gli esperti a causa del pesante traffico di barche nella zona.

Ieri il gruppo Gotham Whales ha riconosciuto immediatamente la megattera davanti a Lady Liberty dalle sue pinne dorsali.

Gotham Whale è un’associazione fondata nel 2011 focalizzata sulla ricerca e la protezione di balene, delfini e altri mammiferi marini nell’area di New York. Oltre a osservare i giganti del mare, il programma Citizen Scientist Wanted di Gotham Whale invita chi avvista un mammifero marino a segnalarlo. Più del 25% degli avvistamenti proviene da gente comune.

Gli avvistamenti di balene nell’Hudson non sono comuni ma accadono di tanto in tanto: di solito, secondo gli esperti, i cetacei stanno solo inseguendo qualche pesce. L’ultima volta che una balena ha nuotato nell’Hudson è stato nel 2016. “Se una balena è entrata nel porto e non sta mangiando, ci dovremmo preoccupare che qualcosa non va: potrebbe essere disorientata e non sapere dove sta andando – ha spiegato Sarah Ryan Hudson, scienziata dell’organizzazione – Ma dato che sta mangiando, non siamo così inquieti”.

(La Repubblica)