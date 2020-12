AvvocatoFlash: la facilità di scegliere un avvocato

Negli ultimi anni Il mondo delle professioni legali, così come la maggior parte del settore terziario, è cambiato e sempre di più c’è uno spostamento verso le piattaforme digitali. E sempre di più la ricerca dei legali avviene tramite i motori di ricerca come Google o Bing. Anche solo le parole chiavi come “Avvocato Online”, “Avvocato a Milano” e “Avvocato a Roma”, sono sempre più cercate in rete dagli utenti che necessitano di assistenza legale.

Ed è qui che entra in gioco AvvocatoFlash.

Vantaggi per i clienti

AvvocatoFlash è una piattaforma web di servizi legali che aiuta i clienti a trovare un avvocato in maniera semplice e veloce. L’utente contatta il team (attraverso una chiamata, un messaggio whatsapp o compilando un form), la sua richiesta viene analizzata e in 24 ore riceve tre preventivi da tre legali specializzati in quella determinata branca che l’utente richiede (civilista, penalista, divorzista, giuslavorista ecc…)

Da quel momento in poi, dovrà solo scegliere uno dei tre avvocati partecipanti ed affidargli il suo caso.

AvvocatoFlash, quindi, mira a rendere il mercato dei servizi legali accessibile a chiunque e in qualsiasi momento, permettendo a tutti di trovare l’avvocato giusto per le proprie esigenze e capacità di spesa

Vantaggi per gli avvocati

I vantaggi per gli avvocati sono innumerevoli.

Innanzitutto AvvocatoFlash riceve, in media ogni giorno, cento casi legali da tutta Italia e questo numero tende ad aumentare ogni mese.

Un avvocato, quindi, come già anticipato, crea un proprio account sul sito e, utilizzando i nostri servizi, può offrire la sua assistenza legale agli utenti che quotidianamente contattano la piattaforma.

Il principale vantaggio per gli avvocati è, quindi, ricevere l’opportunità di connettersi con i potenziali clienti, contribuendo notevolmente ad ampliare il proprio portfolio in tempi rapidi.

Altro vantaggio per i legali è: Smart Studio.

Un sistema che permette agli avvocati di gestire i propri clienti via web attraverso un sistema che prevede il funzionamento di videoconferenze, chat, condivisione di documenti ed anche firma digitale.

Se hai un problema legale o se sei un avvocato, contatta AvvocatoFlash: la più grande azienda legale online d’Italia.