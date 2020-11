Poliambulatorio Praecilia, Manziana: punto di riferimento sanitario nel territorio

Il Poliambilatorio Praecilia nasce a Manziana nel 1979 e da oltre 40 anni rappresenta il punto di riferimento in ambito sanitario nel territorio.

Nella struttura vengono effettuate dal lunedì al sabato le principali analisi cliniche in convenzione con il SSR (Servizio Sanitario Regionale), una lunga lista di visite specialistiche e esami di diagnostica per immagini: ecografie, esami radiografici, Risonanza Magnetica, MOC, Dentascan e visite specialistiche in regime privato mediante l’utilizzo di macchinari e strumentazioni all’avanguardia.

Dal tampone faringeo per i più piccoli alle analisi di controllo, dalle ecografie alle visite specialistiche a domicilio, al Poliambulatorio Praecilia troverai un’equipe specializzata pronta a rispondere ad ogni tua esigenza.

La risposta al virus Sars Cov – 2 (Covid 19).

Per assicurare il miglior servizio di screening ai propri clienti, il Poliambulatorio Praecilia effettua esami sierologici con metodologia E.L.I.S.A., test sierologici rapidi e Tamponi Antigenici Rapidi.

La struttura è abilitata all’effettuazione dei tamponi antigenici rapidi per COVID- 19 secondo l’accordo tra Regione Lazio e le associazioni di categoria per la ASL RM 4, come è possibile verificare a questo link

I Tamponi Antigenici Rapidi vengono eseguiti solo su appuntamento con ricetta bianca del Medico Curante (No Dematerializzata), dal lunedì al sabato.

Il Referto disponibile in 24/h, anche online.

Il Costo Concordato con la Regione Lazio è di 22,00€.