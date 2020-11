Bracciano: Presentato “Plurals la serie” – un prodotto nato con e per le generazioni di giovani

Il 25 novembre in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle Donne, si è tenuta presso l’Istituto “Paciolo” di Bracciano, la Prima di PLURALS LA SERIE, la prima smart serie italiana girata in 9:16 diretta da Francesco Iezzi, con la supervisione artistica di Claudio Zamarion.

Un progetto innovativo nato con la casa di produzione cinematografica Angelika Vision e l’associazione Lagone Nuovo e vincitore dell’Avviso pubblico indetto dal Dipartimento per le Pari Opportunità.

L’evento in diretta youtube, è stato moderato dalla Dirigente scolastica Stefania Chimienti e la collaboratrice de L’agone Nuovo Erica Trucchia.

Tra i Partners, promotori e collaboratori del progetto sono intervenuti: Claudio Zamarion produttore dell’Angelika Vision, Francesco Iezzi il regista, Alessandro Bettarelli Sindaco del Comune di Canale Monterano, Bruno Bruni Sindaco del Comune di Manziana, Claudia Maciucchi Sindaco di Trevignano Romano, Roberta Alimenti Ass. Politiche sociali del Comune di Bracciano, Gen. Bruno Riscaldati dei Lions Club, Renato Cozzella Presidente Consorzio di Navigazione lago di Bracciano, Angelo Pizzigallo nel Sindaco di Anguillara, Daniele Badaloni Direttore dell’Ente Parco Regionale Bracciano Martignano, Adelio Roviti Presidente Museo Aereonautico di Vigna di Valle, Giovanni Furgiuele Presidente dell’Associazione Lagone Nuovo, il Dott. Gianluca Di Pietrantonio Criminologo, Marika Campeti ufficio stampa Asl Roma4 e immancabilmente gli attori principali della Serie Serena Autieri e Maurizio Mattioli.

Successivamente è stato proiettato il primo episodio della Serie (composta da 7 episodi da 15-20 min. circa) che sarà presto distribuita da Minerva Pictures, che la inserirà in questi giorni su grandi piattaforme come Amazon Prime, Chili, Youtube Premium. Alla produzione è stata persino chiesto di sottotitolare Plurals per una futura distribuzione internazionale.

In allegato il link Youtube della diretta

Redazione L’agone Nuovo