Bracciano: Conferenza stampa della Smart Serie “PLURALS” il 25 novembre ore 10

CONFERENZA STAMPA DI PLURALS

LA PRIMA SMART SERIE

25 NOVEMBRE ORE 10

IIS “LUCA PACIOLO”

VIA PIAVE, 22 BRACCIANO (RM)

Il 25 novembre 2020, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza nei confronti delle donne si terrà la conferenza stampa di PLURALS, progetto vincitore dell’Avviso pubblico indetto dal Dipartimento per le Pari Opportunità.

Ad organizzare l’evento ci sarà la casa di produzione Angelika Vision, una società Soft Strategy Group insieme alle altre istituzioni che hanno collaborato alla realizzazione del progetto: i Sindaci di Manziana e Canale Monterano, l’IIS Luca Paciolo di Bracciano e l’Ass. Culturale no profit L’agone Nuovo insieme a tutte le testate nazionali e al cast tecnico e artistico.

Ma che cos’è PLURALS?

È la prima Smart Serie, è un teen-drama composto da sette episodi che raccontano attraverso l’esclusivo formato 9:16 (il formato degli smartphone), video verticali capaci di creare ritratti che danno intensità, vicinanza e attenzione ai caratteri dei personaggi.

Un progetto innovativo dunque, che ha lo scopo di descrivere e prevenire i condizionamenti quotidiani cui sono esposti gli adolescenti, focalizzandosi in particolare sulle aspettative imposte alle ragazze, troppo spesso inquadrate ancora oggi in ruoli secondari che impediscono loro di sviluppare una sessualità libera e consapevole. È questo conflitto, apparentemente banale, la radice di ogni forma di violenza di genere (dagli abusi fisici e verbali al revenge porn e bullismo) che PLURALS vuole evidenziare, dimostrando come possa insinuarsi ovunque, anche nella normale vita di un gruppo di giovani di una tranquilla e remota cittadina di provincia italiana.

Ogni protagonista affronta vicende e difficoltà figlie del tempo offrendo una finestra su una delle realtà adolescenziali molto spesso incomprese o poco approfondite.

PLURALS vuole essere un racconto veritiero, privo di moralismi e preconcetti, che consente di esplorare con sguardo sociologico il rapporto tra adolescenza, vita digitale e reale.

Una serie neorealista nelle intenzioni dei suoi protagonisti (che sembrano, per alcuni versi, usciti da un film di Pasolini) si mescola a colori accesi e inquadrature che ricordano l’inquietante psichedelica di Gaspar Noe coinvolgendo lo spettatore in prima persona grazie ai movimenti di macchina che lo immergono nella storia e lo rendono attivo.

Durante la conferenza stampa verrà proiettato il 1° episodio della Serie.

