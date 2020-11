Contagi, la curva rallenta

Ci sono, finalmente, segnali decisi di un rallentamento dell’epidemia di coronavirus in Italia. Non tanto nel numero assoluto di nuovi contagi, che anche nelle ultime 24 ore sono stati oltre 36mila: tanti, ancora troppi per poter dire che la seconda ondata è alle spalle e che il Paese può ritornare a una normalità. Eppure, a fronte di quei 36mila casi, i laboratori del Paese ieri sono tornati a processare oltre 250mila tamponi, con un rapporto test/positivi che è sceso di nuovo, e per il terzo giorno consecutivo ormai, al 14,4%. In termini epidemiologici, insomma, ci troviamo di fronte a un trend: il tasso di contagiosità sta effettivamente frenando, anche se in maniera variabile nelle diverse aree del Paese.