CERVETERI: INTERVENTI ACEA SUI CONTATORI

In queste ore in molti mi state chiedendo informazioni relativamente le attività di intervento sui contatori da parte di operai incaricati da ACEA ATO 2. Peraltro molti cittadini mi hanno detto che anche ACEA, contattata al numero verde, non ha saputo fornire spiegazioni.

Siamo intervenuti direttamente e la Società ci ha comunicato che tali interventi sono riconducibili a due motivazioni:

1️⃣ la sostituzione dei contatori per adeguamento, così come previsto per legge;

2️⃣ l’apposizione di limitatori di portata ai contatori, in particolar modo nelle zone dove si sono riscontrati consumi eccezionali. Un intervento che comunque non dovrebbe portare alcun disagio alla dotazione idrica/potabile giornaliera.

Qualora invece dovessero riscontrarsi problematiche al flusso idrico nelle singole abitazioni, potete contattare il numero verde ACEA 800130335 che invierà il personale per un immediato controllo e per la risoluzione del problema.

Buon proseguimento di giornata,

Alessio Pascucci