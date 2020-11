📚 DPCM, DA DOMANI 5 NOVEMBRE CHIUSA LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CERVETERI 📚

Le nuove limitazioni imposte dal DPCM ci costringono purtroppo ad una nuova dolorosa chiusura.

Da domani, giovedì 5 novembre fino al 3 dicembre infatti, la Biblioteca comunale (nonostante gli importanti lavori per garantire la sicurezza e il distanziamento interpersonale) sarà chiusa al pubblico.

Fino a nuova comunicazione dunque, non sarà possibile restituire e prendere in prestito i libri, né ovviamente recarsi in biblioteca per studio o lettura.

Con l’Assessora alle Politiche Culturali Federica Battafarano, il Dirigente Antonio Lavorato, la Responsabile dell’Ufficio Cultura Isabella Massicci e il personale bibliotecario Elena, Gea e Agostino, che ringrazio per l’eccellente lavoro che sempre svolgono, stiamo già studiando un modo per istituire una modalità che permetta di prendere ugualmente i libri in prestito, ovviamente in completa sicurezza.

Vi aggiorneremo non appena ci saranno sviluppi.

Per informazioni, Tel.: 0699432856 – e-mail: biblioteca@comune.cerveteri.rm.it

Sempre attivo il portale online: http://opac.regione.lazio.it/SebinaOpac/.do?sysb=ceretano

Alessio Pascucci