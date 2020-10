⭕⭕ SITUAZIONE COVID-19 / AGGIORNAMENTO DI SABATO 24 OTTOBRE ⭕⭕

Giunti pochi minuti fa i dati della ASL ROMA 4 relativi alle positività al COVID-19 a Cerveteri.

Ad oggi, sabato 24 ottobre, nella nostra città ci sono in totale 74 persone positive, facendo segnare un +7 rispetto a ieri.

Tutte sono sotto stretta osservazione della ASL, alla quale va il mio ringraziamento per l’incessante e continuo lavoro che sta svolgendo sin dall’inizio dell’emergenza.

A livello nazionale invece, i contagi di oggi sono 19644.

Vi ricordo le tre regole principali:

1) – distanziamento sociale;

2) – mascherina protettiva in tutti i luoghi chiusi e all’aperto (tranne nei casi in cui si è da soli);

3) – dalle ore 24:00 alle ore 05:00 sono vietate tutte le uscite di casa, eccezion fatta per motivi di lavoro, rientro al proprio domicilio o salute.

Come sempre (anche in vista del prossimo DPCM, previsto per questo weekend), continuerò ad aggiornarvi.

Alessio Pascucci