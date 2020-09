📌 CERVETERI, ISOLA ECOLOGICA: IMPORTANTI NOVITA’ 📌

L’Isola Ecologica sarà aperta dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 16:00 (orario continuato) e la domenica dalle ore 07:00 alle ore 13:00.

Inoltre si potrà conferire tutti i giorni ogni tipologia di rifiuto (compresi sfalci verdi e ingombranti), purché tutto sia già correttamente differenziato.

Sono consapevole che negli ultimi mesi abbiate subito difficoltà e disagi nel conferimento conseguenti alle misure anticovid. In molti avete manifestato le vostre proteste.

Sono in corso i lavori per creare una nuova via di accesso, in modo da rendere più fluida l’entrata all’interno dell’Isola Ecologica, mantenendo attiva l’attuale entrata che diverrà la via d’uscita.

La nuova entrata sarà posizionata su una via parallela alla Via Settevene Palo, così che sulla via principale non si creino più incolonnamenti di auto in attesa.

Tutte le informazioni sul servizio di igiene urbana sono disponibili nella sezione “Cerveteri Chiama a Raccolta” del sito www.comune.cerveteri.rm.it oppure dalla APP JUNKER

Alessio Pascucci