⭕⭕ CERVETERI: RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA⭕⭕

Comunicato del Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci

⭕⭕ RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA – DAL 14 SETTEMBRE ENTRA IN VIGORE IL NUOVO CALENDARIO INVERNALE⭕⭕

Da lunedì 14 Settembre entrerà ufficialmente in vigore il calendario invernale di Raccolta Differenziata nel territorio comunale di Cerveteri. Il nuovo calendario, interesserà le zone di Cerveteri Capoluogo, le Frazioni di Marina di Cerveteri, Valcanneto, Ceri, Sasso e Cerqueto.

Le variazioni sono le seguenti: la prima è che nel periodo invernale non è previsto il secondo passaggio per il ritiro della plastica in tutte le zone e verrà effettuato solamente il giovedì. La seconda riguarda la sola zona di Marina di Cerveteri, dove cambia l’orario di esposizione dei mastelli: a partire dalla serata di domenica 13 Settembre, i mastelli dovranno essere esposti la sera prima del giorno di raccolta tra le ore 21.00 e le ore 24.00.

Ricordo a tutta l’utenza, che i rifiuti non conformi, conferiti senza mastelli o nei giorni diversi da quelli stabiliti non saranno ritirati e che i trasgressori sono passibili di sanzione. Inoltre resta sempre obbligatorio per tutti l’utilizzo dei mastelli e provvedere al loro ritiro non appena possibile una volta avvenuto lo svuotamento

Solo così avremo un territorio migliore ed una gestione di rifiuti sempre più efficiente.

I calendari sono scaricabili dal portale www.cerveterichiamaraccolta.it e resta sempre disponibile gratuitamente l’ App Junker, che permette di essere avvisati riguardo gli orari di esposizione e indica come smaltire ogni tipologia di rifiuto.

Alessio Pascucci