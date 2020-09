Roma, l’eterno ritorno di Flambus

Un altro mezzo Tpl in fiamme, è successo mercoledì a mezzanotte in via di Torrevecchia angolo via di Montebruno

Un altro bus a fuoco in città. È accaduto ieri sera, intorno alla mezzanotte, in via di Torrevecchia, all’incrocio con via di Montebruno. La vettura ha preso fuoco nella sua parte posteriore. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenute due pattuglie del Gruppo Monte Mario della polizia locale di Roma Capitale per la messa in sicurezza dell’area in attesa che la ditta preposta intervenisse per la rimozione dei detriti. Non si sono registrati feriti.

A conti fatti, dall’inizio dell’anno sono 20 le vetture, tra Atac e Roma Tpl, dove si sono registrati princìpi d’incendi o incendi distruttivi. L’ultimo caso risale al 27 agosto: all’1.30 una vettura — questa volta dell’Atac — aveva preso fuoco tra viale del Foro Italico e la tangenziale. Aveva 16 anni di vita.

E ancora prima: il 24 agosto si era registrato un principio d’incendio su un Atac senza passeggeri in viale Palmiro Togliatti. La vettura, in questo caso, era in servizio da 15 anni.

Erano stati distruttivi, invece, i due casi ancora prima, risalenti entrambi al 10 agosto: uno in viale Regina Margherita e uno in piazza Sisto V.

(LaRepubblica)