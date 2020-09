⭕⭕ AGGIORNAMENTO COVID-19: OGGI UN CASO DI POSITIVITÀ A CERVETERI ⭕⭕

Nuovo aggiornamento-video della sera legato alla situazione COVID-19 a Cerveteri.

Nella giornata di oggi la ASL ROMA 4 ha registrato un nuovo positivo mentre ieri ci sono state due guarigioni. In totale oggi ci sono 11 positivi. A tutti loro il mio augurio di pronta guarigione e rinnovo l’appello a voi tutti a rispettare le vigenti norme anti-covid.

Si avvicina intanto sempre di più il 14 settembre, data di riapertura delle scuole. In questi giorni, con la Vicesindaca e Assessora alla Pubblica Istruzione Francesca Cennerilli e gli uffici comunali stiamo lavorando per essere pronti e garantire a tutti, alunni, docenti e personale scolastico, la massima sicurezza per il rientro in aula.

Nel pomeriggio di venerdì 4 settembre (orario ancora da stabilire, ma probabilmente dalle ore 18:00) sarò in diretta Facebook e Instagram dai locali di STUDIO 111 (che ringrazio per la disponibilità) per fare il punto completo su tutta la situazione scuole.

Cerveteri è pronta. Garantiti già dal primo giorno i servizi di scuolabus, refezione scolastica e AEC. Continueremo a lavorare per far sì che tutto funzioni al meglio.

Intanto, al link il video di oggi: https://bit.ly/2ZgLwl1

Buona serata,

Alessio Pascucci