VIVI I PARCHI DEL LAZIO Suoni di-vini tra le radici della nostra Regione VISITE GUIDATE AL MUSEO STORICO DELL’AERONAUTICA MILITARE, Sabato 29 agosto

PARCO NATURALE REGIONALE DI BRACCIANO – MARTIGNANO

MUSEO STORICO DELL’AERONAUTICA MILITARE

Sabato 29 agosto 2020

18,45 -– 21,00

Quinto appuntamento della rassegna enologico-musicale

VIVI I PARCHI DEL LAZIO

Suoni di-vini tra le radici della nostra Regione

UN VOLO NELLA STORIA

VISITE GUIDATE AL MUSEO STORICO DELL’AERONAUTICA MILITARE

OPEN TRIOS IN CONCERTO:

WIEN-WEIN

LA VIENNA CONVIVIALE RACCONTATA DAI GRANDI MUSICISTI

DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI A CURA DI AIS LAZIO –

ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER

Aeroporto “Luigi Bourlot”

Strada Circumlacuale, snc – Loc. Vigna di Valle

00062 – Bracciano (Roma)

Per ragioni di sicurezza l’evento è con prenotazione obbligatoria e riservato ad un massimo di 80 persone per garantire la corretta osservanza delle norme che impongono il distanziamento sociale anticovid. Il link per la prenotazione è:

https://tinyurl.com/VignaDiValle

Sarà obbligatorio l’uso della mascherina per tutta la durata dell’appuntamento anche negli spazi aperti (Ordinanza Ministero Salute 16 agosto 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”)

Sabato 29 agosto 2020 dalle ore 117;309 sarà il Museo Storico il Centro Storiografico e Sportivo dell’Aeronautica Militare a Vigna di Valle nel Parco Naturale Regionale di Bracciano – Martignano ad ospitare il quinto appuntamento della rassegna gratuita “VIVI I PARCHI DEL LAZIO. SUONI “DI-VINI” TRA LE RADICI DELLA NOSTRA REGIONE, un viaggio enologico-musicale (all’insegna della sicurezza) nei Parchi Regionali del Lazio, organizzato dall’Assessorato Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali della Regione Lazio con la Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, in collaborazione con AIS Lazio – Associazione Italiana Sommelier, a cura di Leeloo Srl – informazione e comunicazione con la direzione artistica di Matteo D’Agostino.

L’evento si aprirà con la visita guidata al Museo Storico, in apertura straordinaria stroardinaria, prevista dalle 18.45 in poi, in gruppo di 105 persone alla volta. A seguire, nello spazio all’aperto adiacente al Museo, il pubblico (max 80 persone) potrà assistere ad un originale e spettacolare concerto dal titolo WIEN-WEIN – La Vienna conviviale raccontata dai grandi musicisti. Ne saranno protagonisti e ospiti d’eccezione gli OPEN TRIOS (Giovanni Bietti – pianoforte, Pasquale Laino – sax soprano, Luca Caponi – percussioni) con un repertorio dedicato al vino: musiche di Mozart, Beethoven, Haydn e altri ancora. Wien-Wein nasce da un’idea di Giovanni Bietti, per raccontare gli aneddoti della grande cultura musicale viennese sette-ottocentesca e il legame indissolubile tra musica e vino, esaltato da tutti i compositori dell’epoca. Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, e dopo di loro Brahms ed altri ancora, hanno scritto piccoli brani d’intrattenimento dedicati al vino. Brindisi conviviali, canoni scherzosi, canti goliardici, da salotto e perfino da osteria, ricorrono nella produzione “leggera” di questi musicisti.

Al termine del concerto brindisi “in sicurezza” a cura di AIS Lazio- Associazione Italiana Sommelier con degustazione di prodotti locali.

I guardaparco presenti all’evento illustreranno le caratteristiche principali dell’Area Protetta.