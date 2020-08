Coronavirus, quasi 24 milioni i contagi in tutto il mondo, preoccupa l’India

Nel mondo sono 23.982.150 i casi ufficiali di contagi da Covid-19 in 220 Paesi, mentre i morti sono arrivati a 819.684 secondo la Johns Hopkins University.

Lo Stato brasiliano di Rio de Janeiro ha registrato in totale 15.560 decessi per Covid-19, mentre i contagi confermati sono 214.003: significa che se fosse una nazione sarebbe al 13esimo posto per numero di decessi. Si collocherebbe dopo la Russia (16.638 morti) e prima del Sudafrica (13.308 morti). Secondo i dati della Segreteria di salute di Rio, diffusi dal Diario do Rio, la maggioranza dei casi è registrata nel capoluogo (87.748, con 9.404 morti). Anche il figlio del presidente del Brasile Lula è risultato positivo al virus, quarto nella famiglia.

Stati Uniti

I giovani stanno guidando la diffusione del coronavirus nelle Americhe, ha detto martedì il capo dell’Organizzazione Panamericana della Sanità, osservando che sia i decessi che i casi sono raddoppiati nella regione nelle ultime sei settimane. E infatti altri college statunitensi hanno dovuto fare i conti con un aumento dei casi pochi giorni dopo l’inizio del semestre autunnale: l’Università dell’Alabama lunedì ha comunicato che oltre 550 persone sono risultate positive al Covid-19 da quando sono riprese le lezioni in persona il 19 agosto. La maggior parte dei contagiati erano studenti, docenti e personale del campus principale dell’università di Tuscaloosa. Tuttavia, nel complesso, il numero di americani ai quali è stato recentemente diagnosticato il coronavirus è in calo, e questo secondo gli esperti è almeno in parte dovuto all’aumento dell’uso di mascherine. L’epidemia continua a mietere quasi mille vittime al giorno e circa 43.000 nuovi casi sono stati segnalati quotidianamente nelle ultime due settimane, con un calo del 21% dall’inizio di agosto, secondo i dati raccolti dalla Johns Hopkins University.

Europa

Intanto il Belgio ha rivisto al ribasso il bilancio dei morti del COVID-19, proprio quando stava per superare i diecimila. Le autorità sanitarie hanno esaminato i dati delle case di cura nella regione settentrionale delle Fiandre e hanno scoperto alcuni decessi di COVID-19 non riportati come tali, alcuni registrati due volte e altri non causati dal nuovo coronavirus. Il ocnteggio è dunque cambiato, e sceso di 121 unità.Il COVID-19 del Belgio è tra i più alti al mondo per numero di morti pro capite e riporta una percentuale più alta di morti nelle case di cura rispetto ad altri paesi, anche quando la malattia è sospetta ma non confermata. Anche la Gran Bretagna ha abbassato il numero di morti per la malattia di oltre 5.000, due settimane fa, dopo che il governo ha adottato un nuovo metodo di conteggio dei decessi.

Una seconda ondata di coronavirus potrebbe colpire la Francia a novembre, ha dichiarato un consigliere del governo ai media locali, mentre la città di Marsiglia ha inasprito le restrizioni per combattere l’epidemia. Le autorità hanno imposto orari di apertura più brevi per bar e i ristoranti ed esteso l’obbligo di indossare la mascherina tra il 26 agosto e il 30 settembre. La Francia è settima nella triste classifica mondiale dei morti per COVID-19, e il governo sta monitorando attentamente le cifre per vedere se sono necessarie nuove restrizioni o un nuovo blocco. Il ministero della salute francese ha segnalato 3.304 nuove infezioni da coronavirus martedì, ben al di sotto dei valori massimi giornalieri della settimana scorsa, anche se un numero maggiore di giovani adulti è risultato positivo.

Estremo Oriente

La Corea del Sud ha ordinato ai medici dell’area di Seoul di tornare al lavoro, interrompendo uno sciopero di tre giorni per protestare contro le proposte del governo di revisione della sanità.

L’India ha contato ieri 67.151 positivi in 24 ore. Nello stesso giorno, i nuovi decessi sono stati 1.059. Il totale delle infezioni ammonta a 3 milioni 234mila. Il Ministero della Sanità informa che i guariti, dall’inizio della pandemia, sono 2 milioni 467mila, con un tasso di recupero del 76,30 per cento. Secondo l’ICMR, l’Istituto Superiore di Sanità Indiano, ieri sono stati effettuati 823.992 test. E’ partita la Fase II dei trial clinici su esseri umani del vaccino Covishield, elaborato nel laboratorio indiano di Pune del SII, Serum Institute of India, il più grande al mondo per numero di dosi prodotte e vendute, in collaborazione con lo Jenner Institute dell’Università di Oxford e la farmaceutica anglo-svedese AstraZeneca

La Cina ha sospeso un volo da Abu Dhabi a Shanghai per una settimana dopo che i passeggeri a bordo sono risultati positivi al coronavirus. Per il decimo giorno consecutivo, la Cina ha segnalato solo casi importati del virus, con altri 15 aggiunti mercoledì. La Cina ha attualmente 347 persone in trattamento per Covid-19, mentre altre 365 persone sono monitorate in isolamento per essere risultate positive al virus senza mostrare sintomi. Il Paese ha riportato 4.634 morti su 84.996 casi di Covid-19 da quando il virus è stato individuato per la prima volta nella città di Wuhan alla fine dell’anno scorso, prima di diffondersi in tutto il mondo.

(La Stampa)