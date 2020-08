La meraviglia subacquea di Miami in streaming: pesci 24 ore su 24. Video

In diretta streaming dalla barriera corallina.

A Miami, in Florida, è stata installata la Coral City Camera, una fotocamera subacquea che trasmette in diretta su You Tube le meraviglie che si nascondono sott’acqua.

La camera è stata installata a tre metri di profondità nell’estremità orientale del porto di Miami e offre una vista privilegiata sull’ecosistema marino urbano che si è sviluppato intorno alle coste artificiali della città.

Le immagini catturate dalla Coral City Camera sembrano proprio quelle di uno screensaver. Ma oltre a intrattenere e meravigliare, fungono anche da prezioso strumento scientifico per monitorare la salute e il benessere della vita sottomarina in modo non invasivo.

Si tratta infatti di un progetto ibrido di arte-scienza ideato dalla Coral Morphologic in collaborazione con Bridge Initiative e Bas Fisher Invitational. E in questi primi mesi, non sono mancati avvistamenti decisamente interessanti dai pesci pappagallo ai pesci palla passando per lamantini, razze, squali, grandi barracuda e pesci angelo.

VIDEO

Uno spettacolo meraviglioso, trasmesso in streaming 24 ore al giorno,

sette giorni la settimana, in cui ammirare in tempo reale la vita marina, che ovviamente «varia nel corso della giornata, a seconda della marea, del tempo e della limpidezza dell’acqua. Ciò significa che a volte potrebbe capitare di vedere pochissimi pesci, ma in genere la pazienza verrà premiata».

(La Stampa)