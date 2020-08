Coronavirus nel mondo, allarme in Spagna: oltre duemila contagi in 24 ore. Libano torna in lockdown

Il numero globale dei casi di Covid ad oggi si sta avvicinando a 22 milioni. I decessi, a 780mila. Gli Stati Uniti restano i più colpiti con 5,5 milioni di casi e e oltre 170mila morti, seguono Brasile e India. Poi la Russia, che si avvia verso il milione di casi confermati.

Spagna, oltre duemila nuovi casi in 24 ore

La Spagna ha registrato 2.128 nuovi casi di Covid e 24 morti nelle ultime 24 ore. Lo ha riferito il ministero della Salute. I positivi sono 295 in più di ieri. Il totale dei contagi è salito a quota 364.196. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha avvertito che la Spagna è diventata il Paese europeo con il maggior numero di casi per numero di abitanti negli ultimi 14 giorni.

Il record di contagi in Germania che spaventa l’Europa

Continuano a mantenersi superiori a 1.300 i nuovi contagi in Germania. A quanto riferisce il Robert Koch Institut, il centro epidemiologico tedesco, nelle ultime 24 ore le infezioni da coronavirus sono cresciute di 1.390 unità. Sono circa 203mila i guariti. Stando al conteggio aggiornato della Zeit online, su base settimanale i nuovi contagi in Germania sono stati 8.026. Appena un mese fa erano circa 2.400.

Libano torna in lockdown due settimane

Il governo libanese ha deciso di reimporre il lockdown nel Paese per due settimane, a partire dal 21 agosto, a causa della recrudescenza dei casi di Covid. Sono esclusi dalla misura i quartieri di Beirut devastati dalla gigantesca esplosione del 4 agosto scorso.

Il virus muta. L’esperto: “Ma è meno violento”

La D614G, più semplicemente la mutazione del virus, riscontrata in Europa, Nord America e in parti dell’Asia è forse più contagiosa ma sembra meno mortale. Lo dice Paul Tambyah, consulente senior presso l’Università Nazionale di Singapore e presidente dell’International Society of Infectious Diseases. Le prove suggeriscono che la proliferazione di questa mutazione in alcune parti del mondo ha coinciso con un calo dei tassi di mortalità, suggerendo quindi che è meno letale, ha detto Tambyah, aggiungendo che la maggior parte dei virus tende a diventare meno virulenta man mano che mutano. “È nell’interesse del virus infettare più persone ma non ucciderle perché un virus dipende dall’ospite per cibo e riparo”, ha detto. La diffusione è sempre più guidata da persone di età compresa tra 20, 30 e 40 anni e molti non sanno di essere stati infettati, ha detto il direttore regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità per il Pacifico occidentale. “Questo aumenta il rischio di ricadute per i più vulnerabili: gli anziani, i malati in assistenza a lungo termine, le persone che vivono in aree densamente popolate”

Australia, vaccino sarà gratuito per i cittadini

L’Australia si è assicurata di ottenere forniture di un vaccino considerato “promettente” contro il coronavirus, ha annunciato il premier, Scott Morrison, che ha garantito che verrà distribuito gratuitamente alla popolazione. L’Australia – ha spiegato il primo ministro – ha raggiunto un accordo con il gruppo farmaceutico AstraZeneca in merito al vaccino che sta sviluppando con l’Università di Oxford. “Se questo si dimostrerà efficace, faremo e consegneremo i vaccini immediatamente senza l’aiuto di nessuno e li renderemo gratuiti per tutti i 25 milioni di australiani”, ha dichiarato.

Corea del Sud, chiudono chiese e locali

La Corea del Sud vieterà i grandi raduni pubblici e chiuderà chiese e locali notturni nella grande area della capitale, a seguito della nuova allarmante ondata di casi di coronavirus. In un annuncio televisivo a livello nazionale, il primo ministro Chung Sye-kyun ha affermato che il rafforzamento delle restrizioni sociali di allontanamento per l’area metropolitana di Seul, che ospita circa la metà dei 51 milioni di persone del Paese, è inevitabile perché un fallimento nel rallentare le trasmissioni potrebbe comportare un’epidemia a livello nazionale. Le misure, che entreranno in vigore mercoledì a Seul e nella vicina provincia di Gyeonggi e nella città di Incheon, vietano raduni di oltre 50 persone all’interno e 100 all’aperto. Locali notturni, sale karaoke, ristoranti a buffet, caffè per videogiochi e altre strutture ad ‘alto rischio’ saranno chiusi, mentre le chiese dovranno convertire interamente i loro servizi di culto online. Chung o altri funzionari governativi non hanno detto al momento per quanto tempo resteranno in vigore le misure.

India, il ministro dell’Interno recupera ma torna in ospedale

Il braccio destro di Narendra Modi aveva da poco annunciato di essersi completamente ripreso dal Covid. Sintomi lievi ma persistenti invece lo hanno riportato in ospedale. “Continuerò a lavorare da qui”, ha detto Amit Shah.

La premier finlandese accusa sintomi da Covid

“Ho dei lievi sintomi respiratori. Faccio il test per il coronavirus e mi metto in quarantena.”, cosi la premier finlandese Sanna Marin su Twitter

Per la prima volta, la scorsa settimana, la Finlandia ha imposto l’uso delle mascherine in pubblico per un crescente numero di contagi.

Riapre il MoMa di New York

Dopo il Metropolitan Museum of Art anche il MoMa, il museo di arte moderna a New York, riapre le sue porte. Il museo tornerà in funzione dal prossimo 27 agosto con ingressi contingentati limitati a cento persone all’ora. Sarà inoltre gratis fino al 27 settembre grazie ad una sponsorizzazione di un marchio di abbagliamento. “Sono mesi che ci prepariamo attentamente per la riapertura del Museum of Modern Art – si legge in una nota – per assicurare il ritorno sicuro di staff e visitatori e siamo pronti a dare il benvenuto nel nostro museo di recente ingranditosi”. Con le misure restrittive il MoMa opererà al 25% della capienza.

“In Usa lockdown come l’Italia”

“Avrei voluto che facessimo come l’Italia quando siamo andati in lockdown. Ma quando l’Italia è stata chiusa alle persone non è stato permesso di uscire di casa … Gli americani non reagiscono bene a questo tipo di divieti”. Lo ha detto il capo della task force anti-coronavirus, Deborah Birx, citata dalla Cnn.

Ardern smentisce Trump: “Cifre sbagliate”

In un comizio in Minnesota il presidente aveva detto: “Avete visto cosa è successo in Nuova Zelanda: hanno battuto il virus. L’hanno battuto perché volevano mostrarmi qualcosa. Ma c’è stato un immenso aumento di casi. È terribile, non vogliamo una cosa del genere”. La premier neozelandese Jacinda Ardern ha respinto come “completamente sbagliata” la rappresentazione di una “immensa crescita” dei casi da coronavirus in Nuova Zelanda fatta da Trump. “Chiunque stia seguendo i fatti”, ha detto Ardern, “con grande facilità vedrà che i nove casi di contagio al giorno non sono confrontabili con le decine di migliaia che si registrano negli Stati Uniti. Ovviamente è evidentemente sbagliato fare un tale confronto”

