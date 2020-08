TARI, TOSAP E IMU: l’Amministrazione Comunale di Canale Monterano vara le riduzioni per imprese e negozianti

CANALE MONTERANO – Con la pubblicazione dell’avviso relativo alle agevolazioni TARI sul sito Internet del Comune, l’Amministrazione Comunale di Canale Monterano ha varato le prime misure fiscali a favore di attività commerciali, artigiani, piccoli imprenditori e associazioni sulla tariffa rifiuti e sulla tariffa per l’occupazione del suolo pubblico comunale. Provvedimenti ai quali si aggiunge l’esenzione della seconda rata Imu per immobili di strutture ricettive, secondo quando disposto dal recente DPCM 7 Agosto 2020.

“Sul fronte TOSAP, TARI e IMU – annuncia il Vicesindaco con delega al Bilancio Stefano Ciferri – dopo il provvedimento della Giunta Comunale di Canale Monterano del 30 Aprile scorso, in piena pandemia, con il quale venivano fissate le prime misure a favore del sistema produttivo locale e delle famiglia, sospendendo tutti i pagamenti dei tributi e delle imposte locali, oggi definiamo nuove misure di tipo economico a favore di piccole e micro imprese che costituiscono l’ossatura della nostra Comunità. Le misure nel dettaglio riguardano:

Esenzione completa dal pagamento della tassa sull’occupazione del suolo pubblico (TOSAP) nel periodo tra il 1° Maggio ed il 31 Dicembre 2020 per tutti gli esercizi ed attività commerciali che sono titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico (come ad esempio ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari). Riduzione della TARI 2020 per tutte le utenze non domestiche (attività commerciali, artigiani, imprenditori, associazioni, etc.) mediante esenzione parziale e/o completa dal pagamento della quota variabile del tributo, dimensionata in base alle richieste che perverranno al nostro Ufficio Tributi, scaricando l’apposito modulo presente sul Sito Internet del Comune di Canale Monterano.” Esenzione della seconda rata Imu per immobili di strutture ricettive, secondo quando disposto dal DPCM 7 Agosto 2020.

“Provvedimenti importanti – aggiunge il Sindaco di Canale, Alessandro Bettarelli – realizzabili grazie ad un nuovo corso di stabilità finanziaria in cui è entrato il nostro Comune con l’approvazione del Consuntivo 2019 lo scorso 24 luglio. Provvedimenti a cui vogliamo far seguire quelli su ICP (l’imposta sulla pubblicità) e sulle concessioni degli immobili comunali, per completare il quadro degli interventi a favore di quelle attività che hanno sofferto la pandemia e che devono avere certezze sul futuro per poter riprendere con un minimo di tranquillità.”

“Gli sconti TARI sulle utenze non domestiche non ricadranno sugli altri cittadini – continua il Sindaco Bettarelli – perché saranno coperti con fondi di Bilancio e andranno a incidere considerevolmente sulla parte variabile della tassa, visto che su quella fissa il Comune non può incidere. Quelli TOSAP, invece, rispettano e ampliano le misure del DPCM 7 Agosto 2020 e praticamente andranno ad esonerare la quasi totalità delle richieste effettuate per l’occupazione di suolo pubblico nell’anno 2020. Risorse che dal Comune torneranno quindi ad aziende, associazioni e commercianti di Canale e Montevirginio. L’esenzione della seconda rata IMU, infine, darà respiro alle attività che fanno del turismo il proprio core business e che hanno avuto ripercussioni sul fatturato dalla pandemia. Per le agevolazioni TARI andrà presentata la domanda scaricabile al link: https://www.comune.canalemonterano.rm.it/per-il-cittadino/news/778-agevolazioni-tari-per-utenze-non-domestche.html o reperibile presso l’androne del Palazzo Comunale e da presentare entro e non oltre il giorno 28/08/2020. Per quelle IMU e TOSAP saranno direttamente gli uffici a calcolarle ed applicarle.”

Il Vice Sindaco di Canale Monterano, dott. Stefano Ciferri

“Misure che, dall’inizio dell’emergenza Covid-19 – conclude Bettarelli – vanno ad aggiungersi a quelle sulla spesa gratuita, al servizio pronto farmaci, alla distribuzione di mascherine alla cittadinanza, ai voucher spesa e centri estivi. Provvedimenti gestiti con celerità ed efficacia, decisi e realizzati senza tanti proclami e annunci preventivi e sempre in linea con la normativa nazionale. Interventi che dimostrano realmente quanto questa Amministrazione tenga ai cittadini e alle attività imprenditoriali locali e si muova con capacità e concretezza.”

Canale Monterano, 14/08/2020

L’Amministrazione Comunale