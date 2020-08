Manciuria, Anguillara Svolta: valorizzare le zone decentrate

Siamo convinti che ogni frazione del nostro territorio meriti lo stesso livello di attenzione. Non esistono cittadini di serie inferiore rispetto al Centro Storico e Stazione.

Per questo motivo la nostra amministrazione metterà al centro, con un crono programma puntuale, le soluzioni ai problemi cronici di Ponton Dell’Elce, Barattoli, Colle Sabazio, Albucceto, La Riccia e dintorni considerandoli elementi fondamentali del programma elettorale, istituendo insieme alle politiche della sicurezza e legalità un assessorato alle aree decentrate che sarà individuato e condiviso grazie in una figura di comprovata capacità umana e professionale.

Nello specifico e fermo restando il work in progress del programma elettorale, saranno approntati mezzi e risorse pubbliche sulle seguenti problematiche:

Implementazione dell’acquedotto, per rendere finalmente e concretamente fruibile e potabile l’acqua pubblica, con il coinvolgimento dapprima con gestione in house ed eventualmente stabilendo rapporti chiari e perentori qualora il Commissario ceda il servizio ad Acea Spa prima dell’esito amministrative del 2020;

Realizzazione della rete di metanizzazione previo verifica iter amministrativo in essere, come da bozza di convenzione già approvata dalla società Italgas. Il nostro impegno sarà quello “a costo zero” eccetto allaccio contatori per i residenti facendo leva sugli utili che l’azienda erogatrice otterrà con la somministrazione della fonte energetica. Parimenti si valuterà con Italgas o analoghi fornitori la metanizzazione di Colle Sabazio, La Riccia, Albucceto e Barattoli;

Procedere velocemente all’attuazione del bando periferie atteso che tali lavori risultano aggiudicati con un risparmio di quasi 100.000 euro. Con questa somma avviare il servizio Atac linea 030 previo assenso definitivo Roma Capitale e installazione telecamere di controllo con conseguente ottimizzazione della sorveglianza opportunamente collegata al Comando Operativo della Polizia Locale ;

Collaudo tecnico-amministrativo finale delle opere realizzate dal Comune utilizzando lo strumento della surroga, con presa in carico e conseguente chiusura della convenzione urbanistica;

Razionalizzazione con implementazione in orari di punta delle corse degli autobus di linea tra Anguillara Sabazia, Barattoli, Colle Sabazio, La Riccia, Ponton dell’Elce e Albucceto.

Apertura del mercatino settimanale presso la piazzetta fronte centro sportivo Giancarlo Terzi;

Riqualificazione del Centro sportivo Giancarlo Terzi, con conseguente assegnazione a titolo onorifico e simbolico alle associazioni meritevoli organizzate in loco. Apertura Sportello di Cortesia settimanale ;

Punto bancomat da collocare in corrispondenza del Centro commerciale, in via dei Faggi;

Ripristino del servizio del ritiro di materiali ingombranti e sfalci, con le stesse modalità preesistenti;

Riqualificazione del territorio circostante, incentivando imprenditori e associazioni locali;

Messa in sicurezza con rotatoria dell’incrocio stradale tra via di Tragliatella e via Casal Sant’Angelo, con il coinvolgimento della Città Metropolitana di Roma e Città di Fiumicino;

Assoluto diniego da parte dell’amministrazione comunale ad eventuali nuove cave, avvio della procedura mediante acquisizione, ripristino e recupero e della Cava ex Miri con dotazione di Parco Pubblico attrezzato in project financing. Non sarà tollerata mediante azione legale, alcuna installazione all’interno del nostro territorio così come nelle immediate vicinanze di discariche o impianti di compostaggio industriale;

Completamento presa in carico del tratto di via di Tragliatella di competenza del Comune di Anguillara Sabazia, con conseguente regolamentazione delle pendenze per il deflusso delle acque piovane, e pavimentazione della strada laddove necessario. Messa in sicurezza con studio di fattibilità pista ciclabile parallela al tracciato esistente di Via dei Monti con relativa sorveglianza di prossimità per attenuare il fenomeno vandalico dell’abbandono rifiuti. Approvazione piano di recupero La Riccia e verifica collegamento fognario e idrico con Albucceto.

Ponton dell’Elce, Colle Sabazio, Albucceto, La Riccia e Barattoli rappresentano ormai circa il 20% dei residenti del nostro Comune. È arrivato il momento di trasformare questa tendenza endemica della sottovalutazione dello stato di abbandono al degrado trasformando l’ira dei residenti in energia positiva.

Gli abitanti di queste aree devono ritenersi parte integrante della comunità sabatina ed hanno bisogno di risposte certe, AnguillaraSvolta è pronta a darle nel quinquennio di governo stabilendo con loro stessi le priorità in leale collaborazione e senza promesse al vento.

(Anguillara Svolta, 10 Agosto 2020)