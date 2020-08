ASD Bracciano Basket: riprendono le attività

La stagione sportiva 2020-2021 è ormai alle porte e Siamo tutti pronti e motivati per accogliere i nostri piccoli atleti del MINIBASKET.

Nonostante lo stato di emergenza COVID-19 sia ancora in atto, la Federazione Italiana Pallacanestro su indicazioni dell’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 3 agosto ha redatto il nuovo protocollo per la ripresa degli allenamenti in Sicurezza . In particolare, in virtù della diminuzione dei contagi sul territorio nazionale, il gioco di “contatto” e di squadra, quindi anche il Minibasket, potrà essere svolto con maggior completezza nelle Regioni in cui è stata emessa apposita ordinanza (Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 2 luglio 2020, n. Z00050).

Pertanto, sulla base della positiva esperienza dei corsi gratuiti e del “Intense Basketball” svolti entrambi nel mesi di Giugno-Luglio c.a., siamo lieti di annunciare che a partire da MARTEDI’ 8 SETTEMBRE riprenderanno i CORSI MINIBASKET presso il PALAPROVINCIA di Bracciano, per l’occasione sottoposto ad importanti interventi di pulizia, sanificazione ed ammodernamento. Si fa presente inoltre che è in itinere la pratica per poter usufruire dell’analoga struttura di Manziana per riattivare anche lì i corsi Minibasket.

Per assicurare il rispetto delle misure di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell’infezione da SARS-CoV-2, gli orari delle Lezioni di Minibasket ognuna con due Istruttori presenti sono stati rimodulati per poter meglio applicare i protocolli sanitari ma, nel contempo, anche assicurare ai bambini un adeguato impegno motorio finalizzato ad una crescita tecnica e cognitiva svolta comunque sempre in un contesto ludico ed educativo.

Orari delle Lezioni (2 Istruttori presenti) :

Giorno Bambini/e nati negli anni 2014-2015 2013 2012 2011 2010 Martedì 16:45-17:30 17:30-18:15 18:15-19:00 19:00-19:45 * 19:45-20:30 * Venerdì 16:45-17:30 17:30-18:15 18:15-19:00 19:00-19:45 * 19:45-20:30 * Sabato mattina Ogni 15 giorni, lezione aggiuntiva

PER INFO: cell.335 8308823 FB: asd bracciano basket

www.braccianobasket.it segreteria@braccianobasket.it