San Lorenzo, caccia alle stelle cadenti: gli eventi a Roma e dintorni tra parchi, osservatori e passeggiate archeologiche

C’è chi ama cercarle sdraiato su un telo in un parco, chi preferisce farlo mentre sorseggia un drink a ritmo di musica sulla spiaggia. E, ancora, chi non si separa dal suo telescopio. Le “lacrime di San Lorenzo”, come sono chiamate da centinaia di anni le Perseidi, stelle cadenti di agosto, sono uno degli eventi più attesi dell’estate. E, anche quest’anno, a Roma e dintorni, sono tanti gli eventi organizzati per andare a caccia di stelle ed esprimere un desiderio nella notte tra lunedì 10 e martedì 11. Ovviamente mascherina e distanziamento sociale sono d’obbligo per godersi in sicurezza lo sciame meteorico più amato di sempre. Nel caso non riusciate a vederle, tranquilli: potete continuare a provarci le notti successive dato che la Terra, oltre che con le Perseidi, sarà impegnata anche dallo sciame delle Delta Aquaridi, fenomeno che inizia a luglio e che termina intorno al venti agosto.

A caccia di stelle nel parco

Non c’è niente di più suggestivo che osservare le stelle cadenti stando immersi nel verde. Al parco Labia si può farlo gratuitamente: nell’area verde tra Serpentara e Fidene, infatti, la notte di San Lorenzo, a partire dalle 22, infatti, si potranno guardare le stelle cadenti dai telescopi, che saranno messi a di-sposizione dall’Accademia delle stelle. La prenotazione è consigliata (basta inviare una mail all’indirizzo parcolabia@gmail.com).

Al Centro habitat Lipu di Ostia, l’osservazione degli astri sarà resa ancora più emozionante dalla liberazione di un rapace notturno che, dopo essere stato curato nel centro recupero fauna selvatica di Ro-ma, tornerà a spiccare il volo davanti agli occhi dei partecipanti. Nel programma della “Notte delle stelle” della Lipu è previsto anche un incontro con Giuliano De Santis dell’Associazione astronomica del Pellegrino, che guiderà i partecipanti alla scoperta della volta celeste. Appuntamento alle 20 presso lo spazio esterno del centro visite Mario Pastore del Chm Lipu Ostia. La prenotazione è obbligatoria, inviando una mail all’indirizzo chm.ostia@lipu.it.

Le stelle cadenti si potranno ammirare anche stando immersi nella riserva naturale Nazzano – Tevere Farfa.

Dalle 18 è in programma un’escursione nel verde organizzata da I Camminesploratori e l’Ecoturismo Tevere Farfa. Si proseguirà poi con un picnic lungo il fiume. E, dopo aver mangiato, tutti con il naso in sù a caccia di stelle cadenti. Il costo dell’escursione è di 15 euro più 10 per il picnic. Per ragazzi sotto i 14 anni,12 euro (escursione e picnic).

Anche una fattoria può essere uno scenario affascinante da cui osservare le Perseidi, secondo la leg-genda lacrime del Santo, che stando agli agiografi, sarebbe stato il titolare della necropoli di via Tiburtina: lo dimostra il Gruppo astrofili Palidoro, che ha organizzato la nottata “Stelle in fattoria”, in via della Cadutella a Fiumicino. La prenotazione è obbligatoria chiamando il 3471369395. Ed è possibile anche il pernottamento in tenda su richiesta.

E, per rendere ancora più magica la notte delle stelle, a Genzano torna la magica fiaccolata sul lago di Nemi. Con gran finale in villa Sforza Cesarini per ammirare il cielo con un picnic sotto le stelle. Quota di partecipazione: 10 euro a persona.

Osservatori astronomici

L’associazione Astris e il parco dei Monti Simbruini anticipano di qualche giorno l’appuntamento con le stelle cadenti: sabato 8 agosto, infatti, a partire dalle 11 e fino alle 23,30, l’osservatorio astronomico Claudio Del Sole, a Cervara di Roma, ospiterà l’iniziativa “Le stelle dei Simbruini”. Sono previste osservazioni solari (con gli appositi filtri di sicurezza) e notturne, brevi conferenze astronomiche e attivi-tà all’aperto per i ragazzi, che potranno costruire orologi solari e fare esperienza con gli strumenti dell’osservatorio astronomico. Ingresso gratuito.

Il gruppo astrofili Cds-Hipparcos, in collaborazione con il Comune di Rocca di Cave e il Dipartimento di Scienze di Roma Tre organizza, martedì 11 agosto al museo geopaleontologico Ardito Desio di Rocca di Cave, un programma tutto dedicato alla notte di San Lorenzo: si parte alle 17 con una visi-ta guidata alla barriera corallina fossile e poi, alle 21,45 e alle 23,15 si svolgeranno due serate os-servative incentrate sulle stelle cadentI. Tutte le attività sono accessibili su prenotazione (biglietti per la visita guidata 5 euro, per la serata osservativa 6 euro). Prenotazioni online su prenotaunpo-sto.it/museogeopaleontologico

All’osservatorio astronomico di Gorga è in programma, dall’8 al 14 agosto, l’iniziativa “Aspettando le Perseidi”: sette serate, a partire dalle 21,30, per osservare le stelle cadenti ed esprimere un desiderio. Per motivi di sicurezza non sono ammessi più di 20 visitatori e la prenotazione è obbligatoria chiamando il numero 3771072855. Ingresso al costo di 8 euro.

Passeggiate in città

Partirà alle 21 sotto alla scalinata del Campidoglio la “Notte delle stelle cadenti al Foro Romano” promossa da Roma Caput tour. La passeggiata proseguirà poi al Foro Romano e fino alla Colonna Traiana. Ad ogni partecipante sarà fornito un radio trasmettitore sanificato, una salviettina igienizzante sigillata, e un auricolare sterile usa e getta (diversamente si potranno usare i propri auricolari del cellulare). Il costo del tour è di 13 euro per gli adulti e 5 per i bambini fino ai 13 anni. Prenotazio-ne obbligatoria scrivendo a info@romacaputour.it.

La notte di San Lorenzo può essere anche l’occasione perfetta per godersi una visita al Colosseo in notturna, con le stelle cadenti a far da cornica al monumento simbolo della città. Basta prenotare un posto alle visita guidate de “La luna sul Colosseo”. Biglietti al costo di 24 euro intero e 22 ridotto, acquistabili online su coopculture.it.

Cene, party e fuochi d’artificio

Luci spente e sguardo in sù: “Al buio in giardino” è il titolo della serata organizzata al Monk per guardare le stelle cadenti il 10 agosto, dalle 18, con uno speciale sottofondo musicale. Prenotazione sulla bacheca Facebook dell’evento.

Cena e poi osservazione degli astri al telescopio: ai clienti del Ristoro Casale del Fiscale sabato 8 agosto sarà offerta una serata alla ricerca delle stelle cadenti. Per prenotare chiamare il numero 067612966 o 3278470021. Alla discoteca Openbar di Ostia, sempre in occasione della notte di San Lorenzo, invece, è in programma un’osservazione del cielo in riva al mare in collaborazione con l’Associazione astronomica del Pellegrino. Per prenotazioni chiamare al 3356590156.

Anche al Castello Miramare Maccarese la serata del 10 agosto sarà a “tema astronomico” con spettacoli, aperitivo e cena sotto le stelle (per prenotare chiamare il numero 3473611371, 3282278269 o 3204430086). Mentre dj-set ed esibizioni live arricchiscono lo spettacolo astronomi-co da Scorpion Beach a Ladispoli, a partire dalle 19,30 (prenotazioni al numero 06/9922.0613).

A Cinecittà World, invece, al fascino delle stelle cadenti si unirà quello dei fuochi d’artificio, per un cielo ricco di sorprese: dall’8 agosto infatti avranno inizio i campionati di fuochi d’artificio, nella set-timana delle Stelle di fuoco, che durerà fino a Ferragosto. Info e biglietti su www.cinecittàworld.it

Sul web

Per chi vorrà ammirare la pioggia di meteore più famose dell’anno comodamente seduto al divano di casa, The virtual telescope project, come ogni anno, riprenderà lo spettacolo con i suoi strumenti e lo trasmetterà in diretta l’11 agosto a mezzanotte. Per partecipare è sufficiente collegarsi al sito https://www.virtualtelescope.eu.

