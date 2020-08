GIOVANI, SCUOLA E SPORT: UN IMPEGNO PER IL FUTURO

Politiche giovanili, scuola e sport a Bracciano sono state accomunate, negli anni, da una scarsa attenzione. Bracciano si presenta come un centro di aggregazione giovanile fondamentale nel territorio del lago: polo scolastico, punto di riferimento per la mobilità intercomunale, luogo di aggregazione serale, per lungo tempo punto di riferimento per diverse discipline sportive per tutti i comuni della zona. La quasi totale scomparsa dello sport cittadino, le misure recentissime anti-movida, la mancanza di qualsiasi spinta culturale e sociale rivolta ai giovani ci consegnano oggi una città danneggiata, anche se non irreparabilmente. La mancanza di spazi di aggregazione giovanile – e di spazi di aggregazione in generale – portano i giovani ad allontanarsi quanto più possibile da Bracciano per cercare svago e socialità altrove. Stesso dicasi per la carenza di qualsiasi attività culturale rivolta ai più giovani sul territorio: le poche esistenti, totalmente ignorate dall’amministrazione, si devono all’impegno di tante associazioni e gruppi informali. L’impegno sulle tematiche giovanili dovrà, quindi, essere quello di una progettualità a lungo termine che punti ad accogliere giovani di Bracciano e dei comuni limitrofi . Nel dettaglio, alcune proposte fuoriuscite dai tavoli di lavoro possono essere:

creazione di uno o più spazi di aggregazione rivolti ai giovani e alla cittadinanza tutta;

sviluppo di progetti culturali e sociali rivolti ai giovani;

cooperazione e sinergia tra istituzioni e associazionismo giovanile e studentesco sul territorio;

sviluppo di una rete sociale di sostegno per il lavoro giovanile;

I rapporti tra amministrazione e istituti scolastici, specie quelli superiori, del territorio sono stati nulli. Gli Istituti scolastici rappresentano una risorsa per il territorio incredibile, nonché dei punti di riferimento per tutta la cittadinanza. La questione degli spazi scolastici degli istituti è stata trattata, negli anni, con molta superficialità. Occorre quindi ripensare agli istituti scolastici del territorio, dando loro uniformità e centralità nel sistema culturale e sociale braccianese. Nel dettaglio le proposte sono:

andare verso una sinergia tra Comune e Istituti locali per lo sviluppo di percorsi comuni e iniziative in comune;

mantenere e rilanciare la Scuola dei Pasqualetti;

valutare l’acquisizione da parte delle Scuole Elementari degli spazi dell’Istituto Paciolo in via dei Lecci;

Parlando di sport, il palazzetto “Aldo Starnoni” (Pallavolo, Basket e Badminton) e lo Stadio comunale “Massimiliano Vergari” (Calcio e Atletica) sono chiusi per Ordinanza del Sindaco dal gennaio 2018: non si può prescindere da questo dato per affrontare il tema dello sport a Bracciano. La chiusura senza appello dei due impianti sportivi comunali, cui è seguita la controversa determinazione di annullamento dell’agibilità nonché il successivo abbandono al degrado delle strutture, ha condotto Bracciano ad una situazione emergenziale sul piano sportivo e sociale: centinaia di ragazzi sono stati costretti negli ultimi anni a fare sport in altri comuni, con enormi sacrifici delle famiglie, o hanno abbandonato l’attività sportiva. In estate dovrebbero iniziare gli interventi sullo Stadio Vergari, affidati recentemente per oltre un milione di euro. Nulla si sa invece circa le sorti del Palazzetto Starnoni. Il tavolo sport della Costituente vuole essere un’occasione per affrontare questa tematica con un approccio trasversale, in cui la riapertura delle strutture è una condizione necessaria ma non sufficiente a ricostruire quanto è andato distrutto: una volta riaperte le strutture, ci si dovrà infatti occupare delle modalità e delle condizioni di affidamento in gestione delle stesse.

Per restituire allo sport una funzione centrale nel percorso di crescita delle nuove generazioni sarà necessario da un lato recuperare e garantire nel tempo la piena funzionalità delle strutture, soprattutto con il ricorso agli specifici bandi pubblici di finanziamento, dall’altro ristabilire un dialogo fattivo e costante con le associazioni locali, agendo in sinergia per riavvicinare i più giovani allo sport anche attraverso un programma condiviso di interventi nelle scuole per la promozione delle singole discipline praticate sul territorio.

La ricostruzione passa necessariamente attraverso un confronto inclusivo e attraverso le proposte che ne deriveranno, secondo una visione che mantenga sempre in primo piano il diritto allo sport di bambine, bambini, ragazze e ragazzi, che meritano di riprendere un percorso di crescita e condivisione e di recuperare il loro senso di appartenenza ad una comunità. Di ritornare, insieme alle loro famiglie, alla normalità.