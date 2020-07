🌊 ☀️ GOLETTA VERDE PUBBLICA LE ANALISI: PULITO E CRISTALLINO IL MARE DI CERVETERI

Le politiche ambientali sono state e resteranno una assoluta priorità della nostra Amministrazione.

Pochi giorni fa Goletta Verde (Legambiente) ha pubblicato come ogni anno i risultati delle analisi effettuate: per la prima volta le acque del mare di Cerveteri hanno ottenuto voti altissimi.

Su undici prelievi in tutta la provincia di Roma, infatti, 6 sono risultati “fortemente inquinati”, 1 “inquinato” e soltanto 4 punti, tra cui appunto Marina di Cerveteri, hanno superato brillantemente l’esame.

Goletta Verde effettua le analisi nei punti più inquinati, come in prossimità delle foci dei fossi. Negli anni passati, molto spesso, i dati relativi alla nostra città non sono stati favorevoli, anche se l’ARPA, l’ente ufficiale deputato ai controlli, continuava a confermare la buona qualità del nostro mare.

Ma nonostante questo, immancabilmente, i politicanti da bar e i leoni da tastiera hanno sempre cavalcato i dati di Goletta Verde, generando una grandissima eco, facendo una pessima pubblicità al nostro mare e causando un danno incalcolabile alla nostra economia turistica.

Proprio a Cerveteri dove in 8 anni della nostra Amministrazione abbiamo realizzato i depuratori di Ceri e Sasso (che non esistevano prima), potenziato tutti gli altri, reso funzionante e rimesso a nuovo quello di Campo di Mare, realizzato fogne laddove non esistevano e interi quartieri scaricavano i liquami direttamente nel nostro mare.

Chissà se i detrattori seriali, avranno il coraggio, oggi che Goletta Verde definisce le nostre acque cristalline e pulite, di farci i complimenti e parlare bene della nostra costa.

Non ci credo. Ma sono contento di condividere con la città, questo bellissimi risultato.

Buon mare a tutti,

Alessio Pascucci

PS alcuni giorni fa, una giornalista ANSA ha pubblicato un post in cui si complimentava per la qualità del nostro mare. Mi aveva scritto due anni fa e le avevo garantito che avremmo fatto tutto il possibile per migliorare le acque.

Lo abbiamo fatto. Continueremo a farlo.