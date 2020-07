Sergio Mattarella, la certezza di Enrico Letta: “Bis al Quirinale, perché andranno in ginocchio da lui”

Dopo Sergio Mattarella, ancora Mattarella. Ipotesi che circola da tempo ma che viene rilanciata, o meglio confermata, da Enrico Letta, l’ex premier che dice la sua in un’intervista per Tpi concessa a Luca Telese: “Vuoi un pronostico sul Quirinale? Vuoi il nome che nessuno osa pronunciare? Io te lo posso scrivere in un biglietto nero su bianco…”, premette. Dunque aggiunge: “Scommetterei qualcosa che alla fine andranno in ginocchio da Sergio Mattarella e gli chiederanno di fare un secondo settennato”. Idee chiarissime, quelle di Enrico Letta. E ancora, l’ex premier aggiunge: “Con un altro Parlamento, ovviamente, tutti i giochi si azzererebbero, tutto si rimetterebbe in gioco e ogni pronostico sarebbe impossibile. Ma in questa legislatura – rirpende -, e con questi gruppi parlamentari, non c’è dubbio che, a prescindere da tutti i nomi che inizieranno a circolare, quello di Mattarella è l’unico che può raccogliere una maggioranza ampia, più ampia di quella che lo ha eletto la prima volta”, conclude Enrico Letta.

(Libero)