SOSPESE TUTTE LE INIZIATIVE A CANALE PER LUTTO CITTADINO

E’ l’ennesimo tragico incidente sul lavoro quello avvenuto lo scorso 20 luglio nel IX Municipio

Eur, zona Vigna Murata. Si tratta di un due uomini; Paolo Pasquali 29 anni di Canale Monterano e

Stefano Fallone di Cesano. Nel pieno svolgimento delle proprie attività lavorative, mentre stavano

tagliando una trave in cemento, in un cantiere edile i due sono precipitati dall’ottavo piano della

struttura, da un’altezza di circa 20 metri. Allertati subito i soccorritori, 118, polizia e vigili del fuoco

che oltre ad aver messo in sicurezza la zona per via della trave sospesa, hanno costato il decesso dei

due operai la cui causa è ancora in via di accertamento. Le salme dei due uomini sono state messe a

disposizione dell’Attività Giudiziaria. Nel frattempo la Procura di Roma avanza l’ipotesi di

omicidio colposo, il PM Francesco Minisci, a capo del procedimento, ha già effettuato un

sopralluogo dove è avvenuto l’incidente e resta ora da capire se sia state completamente rispettate

tutte le norme di sicurezza.

Il tragico incidente costato la vita a due persone mentre stavano compiendo il proprio dovere

colpisce al tal punto la comunità da voler rispettare il lutto cittadino. Vengono pertanto sospese tutte

le attività e iniziative, a Canale Monterano, che erano previste per i prossimi giorni a data da

destinarsi.

Claudia Reale