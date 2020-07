Nel comunicato di accompagnamento si afferma che “…Il testo, come il precedente, è ovviamente aperto a qualsiasi suggerimento, critica e osservazione….”

TURISMO E COVID 19: LAVORARE OGGI PER RIPARTIRE DOMANI

I territori, le regioni, le province e i comuni, sono spazi in cui si trovano molteplici risorse che però spesso non sono organizzate, non sono collegate in un sistema che ne permetta una gestione coordinata. Per esistere una destinazione turistica deve strutturare le proprie risorse e attrattive, unendole ai servizi e alle offerte, in modo tale da costituire veri “prodotti turistici territoriali” che rispondano alle esigenze del cliente.

Il turismo non è un’attività che si può improvvisare ma necessita di una strategia chiara e definita. Il mercato oggi è complesso e sempre più competitivo: il prodotto deve soddisfare i bisogni del nuovo consumatore.

Una destinazione o azienda turistica che voglia garantirsi un futuro e un margine di competitività deve avere chiaro l’obiettivo da raggiungere e la strada da percorrere in un’ottica di medio termine.

L’obiettivo strategico che si intende raggiungere è il rafforzamento della competitività del territorio di Bracciano come destinazione turistica.

Il suddetto progetto per essere messo in pratica necessita di un mix di azioni che vanno dallo sviluppo dell’offerta turistica con Progetti Speciali e varie iniziative, lo sviluppo della qualità dei servizi, e momenti di incontro tra la domanda e l’offerta per rispondere alla necessità di sviluppo economico.

Gli obiettivi specifici sono:

sviluppo della cultura turistica e dell’accoglienza,

sviluppo dell’offerta turistica,

coordinamento delle politiche turistiche a livello locale (tra i paesi del lago e limitrofi) e regionale,

promozione e aumento delle relazioni commerciali,

innovazione.

Il turismo, come sopra concepito, può essere motore dello sviluppo locale di un territorio poiché permette di dinamizzare le attività economiche tradizionali e di valorizzare le specificità culturali e locali offrendo ai giovani nuove possibilità di impiego. Il peso che viene riconosciuto al turismo sta crescendo notevolmente all’interno dell’economia di qualsiasi territorio. Si tratta infatti al tempo stesso di:

rilevanza economica vera e propria;

un peso occupazionale;

una forte dimensione di filiera che il turismo sta assumendo.

Covid e pianificazione del turismo

Così come evidenziato dall’assessora regionale al turismo della Regione Lazio Giovanna Pugliese, proprio per la circostanza che l’attività turistica ha subito un duro colpo a seguito del Covid 19, sarebbe opportuno affrontare quella che sarà una stagione negativa “reinventandosi” un progetto turistico sul territorio, valorizzando le eccellenze locali.

Potenziare anche il trasporto pubblico affinché il turista riesca facilmente e senza troppi disagi a muoversi sul territorio.

Per farlo è necessario adottare le seguenti azioni:

tutelare e valorizzare il patrimonio culturale ed enogastronomico finalizzato a promuovere i caratteri ed i prodotti di specificità;

tutelare e valorizzare il patrimonio naturale incentivando una fruizione del territorio mediante mobilità sostenibile;

favorire una buona cultura dell’accoglienza tramite la formazione e sviluppare efficaci strategie comunicative e di promozione.

L’obiettivo è inoltre l’attuazione di una “campagna di promozione” territorio al fine di supportare i mancati arrivi dei turisti stranieri, in modo da tenere alta l’attenzione su di esso in previsione delle prossime stagioni turistiche.

Per tali motivi occorre una strategia condivisa con gli altri comuni limitrofi che con quelli del litorale a nord di Roma per concorrere alla creazione dell’offerta turistica culturale e fare sistema tra loro condividendo iniziative, eventi e attività di promozione. Fondamentale sarebbe creare una rete per elaborare dei pacchetti culturali integrati con gli aspetti sportivi, naturalistici ed enogastronomici.

È necessario valorizzare le risorse già presenti nel nostro territorio, come ad esempio il lago di Bracciano, pensando alla realizzazione di una pista ciclabile intorno allo stesso, i Parchi naturalistici, ovviamente il castello.

Il tutto in un’ottica di turismo “green”.

L’obiettivo finale è la costruzione di un percorso molto sistemico che coinvolgerebbe il lago, il mare ed i monti sabatini.

A margine, azioni importanti in questo senso possono essere:

ideare nuovi eventi per la valorizzazione dei musei . I musei vengono spesso percepiti come zone morte, adibite semplicemente all’esposizione, mentre sarebbe utile portare nuove attività all’interno di questi spazi, anche con aperture serali: l’unione tra museo ed altre attività, non solo culturali ma anche enogastronomiche o ricreative, permetterebbe una nuova fruizione, nonché un accesso alla cultura anche per coloro che solitamente non si interessano o non ne hanno la possibilità.

. I musei vengono spesso percepiti come zone morte, adibite semplicemente all’esposizione, mentre sarebbe utile portare nuove attività all’interno di questi spazi, anche con aperture serali: l’unione tra museo ed altre attività, non solo culturali ma anche enogastronomiche o ricreative, permetterebbe una nuova fruizione, nonché un accesso alla cultura anche per coloro che solitamente non si interessano o non ne hanno la possibilità. Studio di itinerari cultura ed enogastronomia . Le nuove tendenze di mercato ci mostrano chiaramente quanto la cultura e l’enogastronomia siano attività sempre più richieste. Rilassarsi significa prendersi il proprio tempo anche per conoscere gli usi e i costumi locali, ma non solo. Nel momento della vacanza il turista desidera avere informazioni pronte e confezionate, ad esempio itinerari già pronti, che rispondano a esigenze diverse.

. Le nuove tendenze di mercato ci mostrano chiaramente quanto la cultura e l’enogastronomia siano attività sempre più richieste. Rilassarsi significa prendersi il proprio tempo anche per conoscere gli usi e i costumi locali, ma non solo. Nel momento della vacanza il turista desidera avere informazioni pronte e confezionate, ad esempio itinerari già pronti, che rispondano a esigenze diverse. Card per gli ingressi a prezzi agevolati. Lo strumento della card oltre che migliorare la fruibilità del territorio, proponendo un’offerta sistemica e unitaria, stimola il turista alla visita e agli spostamenti. Per il visitatore questo significherebbe anche prezzi agevolati, dovuti alla riduzione dei costi per i singoli soggetti locali.

Inoltre, la promozione funzionerebbe con effetto domino: i siti meno conosciuti acquisterebbero maggiore visibilità.

Scopo principale è quello di creare un’offerta valida ed elastica per i vari tipi di target valorizzando anche le realtà culturali meno conosciute grazie ad itinerari che coinvolgano i siti più famosi.

(gruppo di lavoro Turismo, Cultura e Economia Territoriale – coordinatori Ida Maria Nesi e Fabio Antinucci)