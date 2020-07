Precipitano da 20 metri, morti due operai a Roma

Incidente in un cantiere edile. La Procura procede per omicidio colposo

Uno dei due operai era cittadino diu canale Monterano

Sono morti due operai precipitati in un cantiere edile in piazza Lodovico Cerva, in zona Vigna Murata a Roma. Secondo quanto si è appreso, si tratta di due italiani di 29 e 53 anni. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Sono in corso accertamenti dalle polizia.Da una primissima ricostruzione, sembra che stessero tagliando una trave quando sono caduti da un’altezza di oltre 20 metri. I vigili del fuoco sono intervenuti nel cantiere edile per la messa in sicurezza della trave sospesa . A quanto riferito dai pompieri, si attende l’arrivo del magistrato di turno per l’avvio delle “complesse operazioni di messa in sicurezza dell’area”.

Indagine per omicidio colposo

La Procura di Roma procede per omicidio colposo in relazione alla morte di due operai in un cantiere edile nella zona di Vigna Murata. Il pm Francesco Minisci, titolare del procedimento, ha svolto un sopralluogo in piazza Lodovico Cerva, teatro della tragedia. I due operai, di 29 e 52 anni di Roma, sono precipitati da una altezza di 20 metri mentre erano intenti a segare una trave di cemento armato. Obiettivo dell’indagine è verificare se all’interno del cantiere erano rispettate le norme di sicurezza.

(Ansa)