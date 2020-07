OPERAIO MORTO CADENDO DA IMPALCATURA. BETTARELLI: LA NOSTRA COMUNITA’ OGGI E’ COLPITA AL CUORE.

Il primo pensiero è per lui, per una vita che finisce troppo presto, a soli 29 anni.

Poi per la sua famiglia, per il dolore che stanno provando in queste ore, impossibile anche pensarlo.

Poi per tutti gli amici che gli hanno voluto bene e adesso non potranno più dimostrarglielo.

Infine per tutta la nostra Comunità, perché la morte di Paolo colpisce tutti noi, toccati da una cosa troppo grande da credere, tanto da spingerci a riflettere, a ricercare comunque un senso in una cosa che purtroppo senso non ha.

Ciao Paoletto, le parole stavolta non bastano.